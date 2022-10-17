張善政閃躲韓國瑜站台？鄭運鵬：無法理解

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭運鵬表示，每一位政治人物都有其團隊跟有他的革命情感，2020年韓國瑜跟張善政搭擋參選正副總統，雖然選舉結果失利，但那是很重要的從政經歷。鄭運鵬提到，他很意外張善政說2020選舉他不是主帥，「他的意思是，責任是韓國瑜的，所以我不曉得說他選舉的時候，他對韓國瑜先生的感覺是什麼？」鄭運鵬認為，韓國瑜有選過總統的經歷，一定是一個有實力、有影響力、有魅力的政治領袖，對於張善政是如何去看待過去跟他搭檔的總統候選人，他無法理解。
鄭運鵬指出，張善政常常講很多很矛盾的事情，譬如張指控綠營造勢晚會動員遊覽車，結果自己動員更多卻完全不解釋，「他對於他的從政選過副總統很自豪，但是他後來落選的時候說他不是主帥，這樣一個參選人以後反反覆覆、前後矛盾，市民怎麼會知道他講的哪一個是真的？」
鄭運鵬說，從政的確有高高低低起起伏伏，他認為這些都不必在意，但是張善政和韓國瑜相同理念，都是支持兩岸統一，張自己還是反獨促統致公黨最高顧問，價值理念一致的時候還一起參選，如果韓國瑜來幫張站台助講，非常合理，也可能對選情有很大的影響；但他相信以鄭文燦在桃園執政8年的好成績，就不怕幾打幾，「我相信桃園的成績是禁得起檢驗的。」