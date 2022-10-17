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張善政閃躲韓國瑜站台？鄭運鵬：無法理解

▲鄭運鵬表示，無法理解張善政是用什麼樣的心態去看待過去曾和他搭檔的韓國瑜。（圖／記者李春台攝，2022.10.17）
▲鄭運鵬表示，無法理解張善政是用什麼樣的心態去看待過去曾和他搭檔的韓國瑜。（圖／記者李春台攝，2022.10.17）

記者李春台／桃園報導

2022-10-17 13:55:20

前高雄市長韓國瑜傳出將為國民黨桃園市長參選人張善政站台輔選，但張善政對於何時會與韓合體，一直沒有清楚說明。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（17）日受訪指出，張善政曾和韓國瑜搭檔參與總統大選，對於張稱2020大選自己非主帥的說法，意指責任是韓國瑜，讓他很意外，也無法理解張善政是用什麼樣的心態去看待過去曾和他搭檔的韓國瑜。

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鄭運鵬表示，每一位政治人物都有其團隊跟有他的革命情感，2020年韓國瑜跟張善政搭擋參選正副總統，雖然選舉結果失利，但那是很重要的從政經歷。鄭運鵬提到，他很意外張善政說2020選舉他不是主帥，「他的意思是，責任是韓國瑜的，所以我不曉得說他選舉的時候，他對韓國瑜先生的感覺是什麼？」鄭運鵬認為，韓國瑜有選過總統的經歷，一定是一個有實力、有影響力、有魅力的政治領袖，對於張善政是如何去看待過去跟他搭檔的總統候選人，他無法理解。


鄭運鵬指出，張善政常常講很多很矛盾的事情，譬如張指控綠營造勢晚會動員遊覽車，結果自己動員更多卻完全不解釋，「他對於他的從政選過副總統很自豪，但是他後來落選的時候說他不是主帥，這樣一個參選人以後反反覆覆、前後矛盾，市民怎麼會知道他講的哪一個是真的？」


鄭運鵬說，從政的確有高高低低起起伏伏，他認為這些都不必在意，但是張善政和韓國瑜相同理念，都是支持兩岸統一，張自己還是反獨促統致公黨最高顧問，價值理念一致的時候還一起參選，如果韓國瑜來幫張站台助講，非常合理，也可能對選情有很大的影響；但他相信以鄭文燦在桃園執政8年的好成績，就不怕幾打幾，「我相信桃園的成績是禁得起檢驗的。」

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