楊祐寧「只演50分鐘」就入圍：用命在演！2座金鐘全都要
楊祐寧、周采詩、段鈞豪、導演黃熙今（17）日《良辰吉時》金鐘入圍茶敘，楊祐寧同時入圍男主角、迷你劇集電視電影男主角獎，被問2項全拿的信心？楊祐寧說：「每個人手上拿彩票的時候，沒有人覺得自己不會中獎，怎麼會入圍了希望別人得獎？」爽快承認就是想上台2次。
楊祐寧在《良辰吉時》只出現50分鐘，被問是史上演出時間最短就入圍的一次嗎？他說：「少少的時間也是用生命在演！」與好兄弟王柏傑是競爭對手，楊祐寧故意嗆他：「他有入圍嗎？」問及看好誰是競爭對手？楊祐寧說：「最大競爭對手就是自己，每個人跟自己比就好。」
周采詩出道16年首次入圍迷你劇集電視電影女配角，會帶3歲兒子走紅毯嗎？她笑說：「怕帶小孩的話，紅毯要走2個小時。」戲裡她分飾3角，爆乳娼寮妹讓人眼睛一亮，周采詩再大尺度也不怕：「演戲最有趣是體驗錯過的人生，各種角色我都OK。」
段鈞豪第一次入圍金鐘獎迷你劇集電視電影男配角獎，向楊祐寧請教典禮要注意的事情？楊祐寧說：「先吃飽！其實我們在後台都會點速食，找藉口去上廁所的時候偷吃。」楊祐寧也笑說幸運物就是童星白潤音，要抓著他坐在身邊，1歲女兒Anah會出席嗎？楊祐寧說：「女兒沒辦法帶去現場，但是她如果在電視上看到我，可以認出我。」