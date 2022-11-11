銀髮健身潮5／高齡教授、醫生練重訓　狂問教練專業問題

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課間涂肯榮不斷提醒學員姿勢和角度對關節帶來的影響，另外配合敏捷訓練，也是特別針對熟齡族設計。涂肯榮強調，對中高齡來說肌肉有力是重要的，但只有力量反應力卻跟不上還是容易跌倒，「所以我們的敏捷跟協調其實就是在訓練他們在身體的快速動作之下、或一定的速度之下，反應神經可以去把動作做出來。」這樣的訓練成果，涂肯榮得意的分享訓練初期、他先從自己的母親身上看到成效，「例如我媽在訓練完之後，就發現有時候不小心拿筆掉下去，手可以接得到。」
▲50+健身薈執行長林昭印。康仲誠攝
不過教室裡的學生，每位年紀都比涂肯榮大上1、2輪，要讓這些資深長輩一個口令、一個動作，可沒那麼容易，除了精心設計的課程和細心說明外，涂肯榮靠的是他13年的運動醫學研究背景和10年的銀髮健身教學經驗，一一解決阿公阿嬤的各式疑惑。
「臀中肌是哪一條？」、「髖關節在哪？」、「我做這個動作這裡會痛怎麼辦？」才剛下課，教室裡的銀髮學員們開始輪番把各式問題丟出來，涂肯榮又是拿出手機找圖說明，一邊指著自己身體示範，花了15分鐘才說明清楚。這些長輩雖然在健身房裡是新鮮人，但在工作上都各有專業，涂肯榮就透露，課堂上不乏高階主管、總經理級甚至是醫生的學員，相較於其他年齡層的消費者，他們對健身房和教練的品質和專業度，要求都更高。
被問到這問題，50+健身薈執行長林昭印很有感，他分享自己曾遇過一位台大教授，帶著厚厚一疊關於肌少症的研究報告和論文上門諮詢，要林昭印也看完再跟他討論。他也遇過長輩帶著病例或健檢報告，直接詢問他該做哪些運動改善。林昭印分析這些長輩的認真和焦慮，是出自於對自己身體狀況的擔心，不過林昭印物理治療師跨界成為健身教練的背景，從看病例到以醫學角度量身訂做運動菜單都能一手包辦，「他（長輩）其實是非常在意你的專業度的，因為他們對自己的身體狀況有更多的疑慮、擔心和疑惑」。
不過林昭印點出，要勝任樂齡族的教練，專業只是基本要求，溝通能力、耐心和善於傾聽都是指導長輩健身需要的重要特質，林昭印也分享高齡學員們在其他健身房遇到溝通不良、或不了解熟齡族群身心狀況的負面經驗，「像很多學員就跟我說，已經跟教練說我膝蓋痛，他一開始就練我的膝蓋，練完更痛我當然就不敢去做運動。」因此林昭印都提醒館內教練，要多傾聽銀髮族的需求，如果主動關心他們的生活，就會發現長輩們很喜歡分享人生經驗或自己的理念，林昭印感性的說，「我們有一句話就叫：『我教他健身、他教我人生。』」
不過要找同時兼具運動訓練和醫學知識兩種背景、又要個性適合的教練，林昭印坦言不好找。「我們其實都會跟教練講清楚：『我們的客人都是上年紀，大家都跟你的爸媽年紀相仿，你會不會願意跟他們溝通？』在人格上耐心然後溫和、善良，這是我們比較要求的。」不過林昭印也透露，具有這些條件的教練，相對的薪資水準也會比業界高出許多。