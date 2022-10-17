上週本土病例BA.5占98％！境外移入再增兩「新興變異株」

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指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年10月12日資料指出，BA.5變異株佔比約為76.2%，BA.4變異株(含BA.4.6)佔比約為7.0%，另BA.2變異株(含BA.2.75)佔比3.9%；BA.5變異株仍為全球主流株且持續變異，由其演化之新型變異株BQ.1.1、BF.7等於美、加及英國等部分國家佔比增加；另BA.4.6、與BA.2.75及XBB變異株目前在新加坡等部分國家流行，其中英國當局表示BA.2.75.2、BF.7、BQ.X變異株較原始BA.5變異株具增長優勢，另新加坡當局指出該國XBB變異株感染病例仍多屬輕症，需密切監測國際間之病毒株演變與流行。
指揮中心強調，依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。
指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：倪浩軒）
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