2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

上週本土病例BA.5占98％！境外移入再增兩「新興變異株」

▲指揮中心說明Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-10-17 14:13:45

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增100例Omicron亞型變異株確定病例，分別為41例本土個案(40例BA.5、1例BA.2)及59例境外移入(45例BA.5、1例BF.7、6例BA.2.75、4例BA.2、3例BA.4.6)。截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,151例、BF.7為4例、BQ.1.1為2例、BA.4為103例、BA.2為1,023例、BA.2.75為50例、XBB為1例；另累計783例BA.5、5例BA.4、2,514例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75、BF.7、BQ.1.1、XBB本土確定病例。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲指揮中心說明Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心）
指揮中心指出，今日新增之40例BA.5本土個案，占上週所有已定序之41例約98%，為25名男性、15名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部21例、中部6例、南部12例、東部1例，確診日介於今年9月17日至10月6日。

指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年10月12日資料指出，BA.5變異株佔比約為76.2%，BA.4變異株(含BA.4.6)佔比約為7.0%，另BA.2變異株(含BA.2.75)佔比3.9%；BA.5變異株仍為全球主流株且持續變異，由其演化之新型變異株BQ.1.1、BF.7等於美、加及英國等部分國家佔比增加；另BA.4.6、與BA.2.75及XBB變異株目前在新加坡等部分國家流行，其中英國當局表示BA.2.75.2、BF.7、BQ.X變異株較原始BA.5變異株具增長優勢，另新加坡當局指出該國XBB變異株感染病例仍多屬輕症，需密切監測國際間之病毒株演變與流行。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。

指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

快訊／本土確診+28806例！死亡增53例、境外增41例

百齡橋旁現「泥水瀑布」！白色轎車沖整夜　成另類泡水車

外送遇土石流擋路！客人備註「挖開騎上來」　小費金額曝

風雨無阻！永和鄰長「赤腳站8小時」指揮交通　網全讚爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀