LINE免費貼圖下載沒？官方「寵粉」不是Bug 期限到今晚
LINE昨(16)日深夜一組貼圖炸翻社群， 一組名為「Q彈可愛★ LINE卡通明星」開放免費下載，且為永久使用，引發網友瘋傳，甚至有人認為是LINE貼圖出現Bug？LINE官方也發現到了，《NOWnews今日新聞》實際詢問LINE，官方否認是Bug，真相其實是「寵粉活動」，而且這個免費貼圖下載活動只到今(17)天19:00截止，真的不是唬人或詐騙的，還沒下載的朋友趕緊手刀下載吧。
關於此一貼圖，官方稍早回應表示：「此為『寵粉活動』 ，為感謝用戶們一直以來對貼圖的支持與愛護，LINE特別釋出了一組超受歡迎的熊大兔兔貼圖『Q彈可愛★ LINE卡通明星』，現正開放免費下載！突如其來的驚喜，就是要跟大家一起擺脫Monday blue！」
限時免費下載傳送門：https://lin.ee/NEBIKP5/crtw，但期限為台灣時間2022.10.16 19:00至 2022.10.17 19:00 止。LINE官方同時強調，記得認明LINE網址【https://line.me/】才可放心下載，還有真的不是詐騙，歡迎民眾僅剩的幾小時下載使用。