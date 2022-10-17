死亡＋53！另新增177中重症病例 再添一位6歲男童MIS-C
中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增28,847例COVID-19確定病例，分別為28,806例本土個案及41例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。指揮中心說明，今日新增死亡病例中沒有比較年輕的個案，不過今日另增177例中重症個案，其中包括一位6歲男童MIS-C，目前仍收治於一般病房。
指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為26例男性、27例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月9日至10月14日，死亡日期介於6月9日至10月14日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日沒有比較年輕的死亡個案，但新增177例中重症個案，包括一位兒童MIS-C病例，是位6歲男童，沒有慢性病史，有打過2劑疫苗，10月1號確診，10月11號起出現發燒、紅疹、腹痛等症狀，10月14號急診就醫，診斷疑似為MIS-C個案，目前收治於一般病房。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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