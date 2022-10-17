護航高端、全民買單　國民黨團要求陳時中負責、退選

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曾銘宗進一步指出，陳時中第一時間回覆外界詢問時稱，「保密30年」，遭到批評後又改口是文件保存期限，衛福部長薛瑞元又說保密期限分為「5年、7年、10年」契約到期就會解密。但事實是，陳時中早就核定保密期限30年，薛瑞元、陳時中公然在國人面前說謊、欺騙立法院，必須公開道歉。
曾銘宗表示，媒體報導高端躲在政府背後數錢，誰要扛責？政府花了40億元買了500萬劑高端疫苗，預估到11月有170萬劑必須銷毀，等於13.6億的公帑「報廢」全民買單，請問蔡政府，誰要負責？100萬人打高端出不了國，影響他們的權益，誰要負責？高端效益評估報告，到現在還不公佈，打高端到底有沒有效？這些事情都發生在陳時中擔任衛福部長任內。
曾銘宗表示，審計部依權責提出相關查核報告，本月6日在財委會提出相關報告，民進黨立委竟然為了護航高端，強力攻擊審計部的依法行政，干預審計權責，國民黨團給予最嚴厲的譴責。國民黨團要求衛福部長薛瑞元，重新核定疫苗採購合約解密期限5年、7年、10年，並且公開道歉。陳時中擔任中央疫情指揮官908天，審計部的查核意見所列5大缺失，都是在陳時中任內發生，因此必須退選負責。
首席副書記謝衣鳯表示，根據審計部查核意見指出，國外疫苗採購契約包括品質管理及履約監督作業等條文內容，均與採購契約範本規範有別，且現行傳染病防治法尚無傳染病發生時，排除政府採購法之適用。其次，疾管署與聯亞公司簽訂COVID-19疫苗採購契約，並已依契約規定給付第一、第二期價款，惟該公司未依約取得專案製造核可。
審計部查核意見還指出，政府因應COVID-19疫情，陸續辦理國內、外疫苗採購，惟疫苗採購工作小組及衛福部就部分疫苗採購做成種類及決策時，未確實推估國人施打需求。此外，部分庫存疫苗可施打的效期短暫，面臨過期銷毀之風險。審計部查核意見最後指出，高端公司提交部分疫苗已逾履約期30日以上，未依契約規定核實估算該部分價款之違約金。
謝衣鳯指出，審計部去函衛福部2次，要求衛福部開罰高端逾期未按時提供疫苗後，衛福部才對高端開罰。再根據審計部重要查核意見指出，預防接種的投資相較其他先進國家為低，疫苗研發及代工產製能量亟待提升。謝衣鳯強調，這就是國民黨團一再要求必須看到高端保護效力檢測報告的原因。
審計部重要查核意見提到，疫苗及藥品緊急使用授權法規在具體要件及配套措施等面向尚待強化，審查資訊之公開透明度亦待提升。謝衣鳯質疑，為什麼立法院無法看到疫苗採購契約內容？再則，審計部重要查核意見還提到，疫苗接種計畫未能汲取國外經驗及早納入疫苗預約平台相關規劃。謝衣鳯指出，這是審計部直接打臉衛福部，所謂疫苗接種和採購計畫，根本沒有超前部署。
審計部重要查核意見也直接點出，多數國家未將國產疫苗納入疫苗認可清單，影響接種國產疫苗民眾出國之權利。謝衣鳯表示，蔡政府認為台日關係是史上最好的時候，但是日本政府仍就依據科學證據，並不認可高端疫苗。
謝衣鳯進一步指出，審計部重要查核意見也認為，疫苗預防接種受害救濟案件審議進度緩慢，而國民黨團過去一再召開記者會，呼籲蔡政府加速救濟案件審議速度，否則依照系再審議速度，至少要10年才能審查完畢。
謝衣鳯表示，根據前衛福部陳時中在立法院接受國會議員質詢曾說，高端疫苗採單價約略在850元左右，若以各疫苗採購金額為335.4億元，到今年底累計到貨5351萬劑，採購金額408.6億元，兩者相差了73.2億元。謝衣鳯質疑，中央疫情指揮中心指揮官王必勝在防疫中心運作1000天的記者會上，連說三次「很懷念陳時中」，是否代表疫苗採購的來龍去脈，只有陳時中知道？
謝衣鳯指出，新冠疫苗已經銷毀了400萬劑，其中AZ銷毀14.64%，銷毀數大多來自各國捐贈即期疫苗，然而高端呢？銷毀了24%，浪費了10多億元人民納稅錢，根據《立法院職權行使法》第25條規定：「被質詢人除國防外交明顯立即之危害或依法秘密事項者外，不得拒絕答復。」衛福部長薛瑞元遲遲不肯讓國會議員查看高端疫苗採購合約，是在保護陳時中嗎？蔡政府將疫苗採購合約封存30年，是怕國人看到真相？