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「數椅子」遭徐巧芯質疑　四叉貓秀盧秀燕座位分配表打臉

▲盧秀燕14日的「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會氣氛熱烈。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.17）
▲盧秀燕14日的「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會氣氛熱烈。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.17）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-17 15:20:25

台中市長盧秀燕14日「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，號稱3萬人與會，網紅「四叉貓」劉宇依現場空拍圖換算，認為頂多1萬人，卻遭台北市議員徐巧芯譏笑，指他數學出現嚴重問題。四叉貓乾脆貼上「官方造勢活動座位分配表」再打臉，指該場造勢8成以上群眾是被動員而來，吸引盧秀燕對手蔡其昌前往留言。

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這張「1014十全十美・女力挺台灣暨盧秀燕市長聯合造勢活動大會座位圖」，活動當天便已在網路流傳，清楚標示國民黨籍台中市議員候選人須各自動員120-80人不等，燕友會、婦女社團動員1200至800人不等。

▲四叉貓貼上「盧秀燕官方造勢活動座位分配表」打臉徐巧芯。（圖／翻攝四叉貓臉書，2022.10.17）
▲四叉貓貼上「盧秀燕官方造勢活動座位分配表」打臉徐巧芯。（圖／翻攝四叉貓臉書，2022.10.17）
台中市長盧秀燕「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，集結10位女性縣市首長候選人，14日晚間在台中市太平區盛大舉行，也是盧秀燕首場大型造勢晚會，氣氛正熱烈時，主持人國民黨立委洪孟楷突然宣佈現場湧進超過3萬人，但活動進行到國民黨主席朱立倫致詞時，卻發生整區民眾提前離席的插曲。

網紅四叉貓隔天在臉書發文，以現場造勢空拍圖計算，指「每個區塊是20 * 20 = 400張椅子，現場總共18個區塊 * 400張椅子 = 7200張椅子」，他挖苦「擺了7200張椅子要超過3萬人，每張椅子上面能坐4個人我就相信啦！」並表示幾張照片互相比對後，現場頂多1萬人。

▲四叉貓以空拍圖估計每個區塊人數為400人。（圖／翻攝四叉貓臉書，2022.10.17）
▲四叉貓以空拍圖估計每個區塊人數為400人。（圖／翻攝四叉貓臉書，2022.10.17）
徐巧芯昨與盧秀燕合體「最佳政壇女煮餃」後，晚間上節目延續話題熱度，她質疑四叉貓說法，指計算每個區塊「20乘以20」竟然是長方形而非正方形，「所以他數學出現很嚴重的問題」。

不甘被質疑的四叉貓，在臉書連發4文反擊徐巧芯，他解釋「人類有腳，排椅子的時候，前方會預留放腳的空間」，還懷疑徐巧芯只會打空戰、沒有實戰經驗，吸引台中市長候選人蔡其昌前往留言：「我30多年前在選舉場排椅子時，就知道是長方形了」。

▲「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，主辦單位估計到場者超過萬人，主持人洪孟楷卻喊出3萬人。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.17）
▲「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，主辦單位估計到場者超過萬人，主持人洪孟楷卻喊出3萬人。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.17）
 今（17）日下午四叉貓再度於臉書貼出「撿到的」官方造勢活動座位分配表，表示主辦單位本來就是規劃一個區塊400人，若加上最後方的自然人潮，預計總人數為10840人。現場頂多1萬人。

他指出「哪個單位動員多少人都寫在上面，80％的觀眾都是動員來的」，並說後方根本沒多少自然人潮，「主辦單位只計畫動員1萬人，你們好意思喊3萬人」、「我說現場1萬人是給盧秀燕面子湊整數」，短短一小時有200多個分享，網友還貼出韓流時期的造勢哏圖，諷刺徐巧芯把觀眾席想像成正方體。

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