民眾抗議設輕軌變電所　高捷局：符歐盟規範安全無虞

前高雄市議員洪平朗今(17)日上午率領近20位抗議民眾，於輕軌設備室(TSS11)外圍懸掛白布條，抗議捷運局施工前並未召開公聽會、罔顧地方意願強行設置高壓變電所等，對此，高市府捷運局回應表示，市府已多次召開輕軌C25-C30路段施工前說明會，向當地居民溝通，且輕軌設備室(TSS11)用電運轉中的電磁場強度僅為1.2-6.9毫高斯(mG)間，遠低於環保署管制規範值(833毫高斯)，符合歐盟規範要求，對周遭環境沒有任何不良影響，安全無虞。
捷運局表示，市府已多次召開輕軌C25-C30路段施工前說明會，向當地民眾蒐集意見並說明所提問題。輕軌TSS11設備室位於C28至C29路段之間，周邊並未毗鄰民宅，且輕軌設備室用電運轉中的電磁場強度僅為1.2-6.9毫高斯(mG)間(以周圍1公尺量測為原則)，遠低於環保署極低頻磁場管制規範值(833毫高斯)，並符合歐盟規範要求。依照電磁量與距離平方成反比之電磁場特性，距離超過2米以上的電磁場量值已幾乎等同於背景值，目前TSS11設備室臨近民宅(大豐二路19巷、大豐二路、大順二路)距離均逾30M以上，對周遭環境無任何不良影響，安全無虞。
捷運局進一步指出，輕軌C20至C24車站甫於今年10/5試營運，龍貓隧道獲得廣大民眾青睞，被譽為最美的輕軌路段，頗受好評；後續C24站至C32站長達約5公里路段為輕軌成圓的最後一哩路，於輕軌工程施工過程，施工單位會做好相關工程安全及防護措施，期盼民眾能夠持續支持輕軌興建，讓輕軌工程能順利達成112年底完工通車之目標。