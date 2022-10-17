男神破《全明星4》紀錄！2句話挨轟「太囂張」深夜致歉了
《全明星運動會》第4季，16日播出最新一集，由紅藍黃三隊同台廝殺，話題不斷，怎料，紅隊其中一位國手級選手張家陞，竟然在節目播出後引發爭議，遭到觀眾痛罵「太囂張！」對此，張家陞也在當天晚上發文道歉：「造成你們的不舒服，真的很抱歉。」
《全明星運動會4》在最新一集中推出跨欄項目，原本在前面四棒，由錢薇娟率領的藍隊遙遙領先，結果卻在最後一棒出現驚人的大逆轉，曾是專項跨欄的亞青國手的張家陞，就以7.87秒的成績，率領紅隊奪下該項目，同時也成功刷新大會紀錄。
不過，隨著成績公布後，張家陞非常興奮，對著隊員們喊聲：「誰才是跨欄王者？」並享受大家的歡呼聲，而在賽後訪問時，張家陞也分享，雖然他比賽前壓力很大，但一看到成績出爐後，便自信滿滿說，自己的目標就是黃隊王牌選手King，至於大會的紀錄，「我沒有放在眼裡！」
結果畫面播出後，許多網友就在PTT上痛罵，「張是國手贏不是正常嗎，囂張成這樣笑死」、「屁到有點反感」、「張這麼臭屁，太扣分了」，更有觀眾跑到張家陞IG留言嗆聲，「講話不要那麼囂張，經紀公司沒教你講話嗎？」
對此，張家陞當天晚上就在IG限動發文致歉：「想跟某些人說聲抱歉，我的確講話有些超過不夠謙虛，造成你們的不舒服，真的很抱歉，我下次會再調整講話的方式，希望大家不要吵架，但我自己的目的，是能夠帶給大家快樂是最重要的。」（編輯：詹鎰睿）