壯壯超辣蜜桃臀被拱買保險！林襄危險發言：免費看的太多
啦啦隊女神興起一股寫真集拍攝風潮，今年出道10周年的壯壯，8月發行紀念寫真書《壯見蜜桃》，和姊妹淘們錄製網路節目《懿想天開》時，大方秀給樂天女孩們欣賞，眾人吹捧壯壯獨特的歐美風蜜桃臀，開玩笑要她趕快去保險，因為非常值錢、更能吸引異性，被啦啦隊團員譽為「寫真天花板」的林襄，對於壯壯的蜜桃臀讚譽有加，也吐露當寫真女星的辛酸，市場內競爭對手眾多，她意味深長地說：「現在ㄋㄟㄋㄟ（胸部）太多免費的了。」
17、18歲就開始當模特兒，林襄拍攝經驗豐富，她自認個性害羞，只有和女性攝影師合作時，在雙方極度信任的前提下，才願意輕解羅衫拍攝超大尺度的寫真書，由於很早就進入演藝圈，拍照駕輕就熟，對於尺度邊界已經感覺模糊，「這本寫真如果沒有一些全裸的部分，尺度就算小的」，引起其他團員一陣驚呼。
壯壯則透露，年輕時很害羞、姿態很高，想包得緊緊地，不想被別人看到身體，到了快滿30歲年紀時，突然有拉警報的感覺，想為青春肉體做紀錄，反而希望拍給粉絲看， 「趕快看，再不看就要來不及了，拜託你們看」，琳妲也爆料媽媽會拜託自己拍寫真，勸她趁年輕身體好快點拍，「現今時代觀念變了，家長都滿開放的，其實寫真又不是色情，它是一種藝術，可以留下紀念」。
女孩們邊露營邊談心，眾人皆被壯壯的廚藝折服，讚美她可以嫁人了，擔任應援團長的她，才緩緩吐露心情，坦言工作壓力不小，曾因球員表現不佳，在場上被球迷吐槽下台，即使遭到謾罵，都要打氣精神、綻放笑容，做好應援工作。
林襄則屬於「別人看不起我，就要越努力做給他們看」的奮發向上類型，會將旁人負面能量轉化成努力的動力，一邊進步還一邊耐心回覆酸民留言，強調自己會繼續加油，最後竟把路人圈粉，有很多「襄民」傳私訊表示，起初覺得她只靠身材、人氣取勝，沒想到會被她的努力漸漸感動，襄民群因此越來越壯大。