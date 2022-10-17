台股終場下跌162點 三大法人賣超100.87億元
美股13日上演大驚奇，4大指數報復性強彈後，14日又再度跳水全面重挫。亞股今（17）日表現分歧，日股、港股疲弱，韓股則小幅上漲0.32%。台北股市開低走低，終場跌162.07點，跌幅1.23%，收12966.05點，成交值2070.49億元；三大法人賣超100.87億元。
美股14日道瓊指數下挫403.89點，那斯達克指數下滑3.08%，標準500指數下跌2.37%，費半指數重挫4.46%。日股、港股今日疲弱，分別下跌1.16%以及0.09%，韓股則小幅上漲0.32%
台北股市今日開低走低，早盤一度大跌逾200點，最低下探至12814.82點，終場跌162.07點，跌幅1.23%，收12966.05點，成交值2070.49億元。
三大法人買賣超情況，自營商賣超4.45億元，投信賣超8.78億元，外資及陸資賣超87.64億元。
台股今在電金傳齊跌下，指數開低走低，權值股台積電終場大跌15元至397元，跌幅3.64%。晶圓二哥聯電下跌約2.45%，收在37.75元。
今日盤面焦點面板及面板驅動IC股大漲，面板雙虎友達、群創分別強漲4.96%及5.71%，面板驅動IC股的天鈺亮燈漲停，敦泰漲幅逾7%。貨櫃三雄長榮、陽明今一度亮燈跌停，長榮最後大跌逾8%，收在140元。