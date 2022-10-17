台泰新二代歌手獻唱　新北新住民適應輔導班結業

我國新住民和新二代族群突破百萬，各地都有相關的新住民活動。新北市各戶所辦理新住民生活適應輔導班，16日舉行聯合結業典禮及成果展示，由新北市長侯友宜頒發學員結業證書，活動除本屆學員，更還找來學長姐共700多人參與，新住民與親友們彼此分享學習心得及生活點滴，更展現愛台灣的一面。
侯友宜表示，新北市的新住民是城市進步重要力量之一，輔導班今年共有17國、236位新住民朋友參與，希望讓新住民朋友有歸屬感，同時透過不同文化交流，展現新北市的多元與活力。新北市民政局長柯慶忠指出，輔導班課程內容多元，除語言還有認識台灣、地方風俗民情、人身安全、居留與定居法規，課程也會邀請過去輔導班學員的新住民擔任講師，如來自大陸的夏寧帶著學員製作歐式乾燥花香氛磚，來自越南的汴柔勻則教授手作福袋蛋糕。
來自印尼、住在鶯歌的江麗花表示，她除了參加新住民生活適應輔導班，也參與戶所的燈籠彩繪，更考取果凍花製作證照，現也完成美髮課程，正參加照顧服務員訓練，希望多學一些技能，提升就業能力。16日現場邀請到台泰混血新二代歌手賴宏洺帶來中泰英台語吉他演奏，新住民為主的東方炫舞團，舞出千手觀音及熱情澎湃的森巴，還有許多DIY摺紙體驗，讓參加者直呼好看又有趣，在熱鬧的氣氛下圓滿地結束結業式。