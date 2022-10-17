台股重挫！吳東亮：尚未至谷底無需悲觀、台積電相對便宜
台股今（17）日收盤下跌162點，再度失守萬三大卡，其中，權值股台積電大跌15元至396元。工商協進會理事長吳東亮今日接受媒體訪問時，針對近期台股動盪，他指出，美國升息對全球都有影響，全世界經濟走緩，股票跟著回檔是很正常的「不過不用太悲觀」，台灣企業本質不錯，明年下半年景氣有望恢復正常，且若以本益比來看，現在的台積電是相當便宜的。至於何時能恢復正常？他回應，「護國神山台積電是指標。」
受到國際股市影響，台股今日收盤下跌162點，再次失守萬三大卡，來到1萬2966點，權值股台積電大跌15元至396元。吳東亮今日主持工商協進會第263次公亮紀念講座，會前與媒體談及近期股市跌跌不休，他表示，美國升息抗通膨，全世界經濟走緩，「台股回檔正常」。
不過，他提到，股票還是要看中長期，且台股跌幅相對其他市場來得小，原因在於上市櫃公司體質好，平均殖利率仍有5％，本益比也相對其他國家低，吳東亮笑稱台積電最近股價掉下來，算一算本益比10倍左右，「台積電哪有這麼便宜過？」
吳東亮認為，景氣尚未到谷底，股票市場難免動盪，但台灣企業本質不錯，投資人不需要太悲觀，至於景氣什麼時候到谷底會開始反彈，他表示，「台積電還是我們的護國神山，是個很好的指標」，台積電於近期法說會提倒，明年1、2季庫存消化可告一段落，明年下半年可望恢復正常，每個行業不一。