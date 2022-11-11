銀髮健身潮2／產值上看65億　業者推專屬課程搶老人荷包

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全台場館、會員數居冠的健身房World Gym（世界健身）統計，65歲以上的會員比例，2018年僅佔總會員的3.25％，到2020年成長為4.4%，2022年至今佔比已上升到5.1%，以World Gym 2020年公布約50萬會員數粗估約為2萬5500人；另外55-64歲年齡層的會員比例同樣也逐年上升，從2018年佔總會員的9.21%，到2020年成長為10.1%，2022年佔比已上升到11%。
World Gym公關廖容瑩分析，中高齡會員的成長趨勢除了中高齡對健康意識的抬頭外，原本有運動習慣的會員穩定續留在場館，也是中、高齡會員比例成長的另一個原因。位居市場第二的本土健身品牌健身工廠，中高齡會員相較於World Gym佔比更少，65歲以上的會員比例在2020年佔總會員數的1%，到2022年成長至1.3%，以健身工廠約20萬會員量估算，約為2600人。
▲World Gym（世界健身）公關廖容瑩（左）健身工廠副總何威松（右）。合成照片
雖然World Gym和健身工廠都定位自身為全齡層的健身房，但明顯可看出中高齡客群的比例偏低，原因除了前述銀髮族對場館的體驗不佳外，恐怕也跟大型場館要先繳會員月費、再繳一對一教練課費用，導致整體費用門檻較高有一定程度的關係。對於一般健身房該如何吸引銀髮客層，彭賢恩認為，相較於推出銀髮族專屬的健身場館，不如從服務、課程設安排和設備陳列著手，規劃友善樂齡族群的運動空間。
目前兩間龍頭業者都尚未有針對銀髮客層改善場館設計的規劃，但健身工廠副總何威松介紹，目前場館內有一組10台的循環訓練器材，由於負重輕加上操作容易，樂齡族和初學者短時間內就能輕鬆上手。
雖然針對場館設計沒有相關規劃，但World Gym和健身工廠在疫情期間，都加強輔導館內教練取得銀髮體適能的證照，目前World Gym已有10%的教練取得該證照，健身工廠的教練也有將近10%的教練持有銀髮體適能證照。銀髮體適能證照全名為功能性體適能檢測員及指導員，是經體育署認證、針對指導員指導銀髮族有氧、肌力和柔軟度訓練的相關培訓課程。
何威松說，面對高齡化趨勢，與其以商業角度切入，健身工廠更傾向以社會企業責任的態度面對，包括今年推出免費的樂齡瑜伽體驗課程，或是與弘道老人基金會合作舉辦活動，都是鼓勵長者促進健康；最後健身工廠也正籌備推出優化版的2.0銀髮體適能課程，除了用於內部培訓外，也開放給業內人士和學生等有興趣的民眾。