iRent 攜職棒樂天桃猿 加入會員抽 VIP 包廂
iRent不僅是日常通勤的好隊友，也是提供民眾休閒娛樂移動的好幫手。繼今年六月推出「Play iRent」號召會員租iRent免費暢玩近年頗夯的「實境解謎」，透過將景區與iRent車機及手機整合，帶來觀光旅遊的全新風貌之後。今日再宣布攜手本季最夯、戰績最火熱的職棒球隊—樂天桃猿(Rakuten Monkeys)，推出「應猿任務：雙R行動」。民眾只要完成指定任務，便有機會獲得價值超過萬元的「樂天桃猿主場觀賽VIP包廂」大獎。iRent號召球迷朋友可透過共享汽機車一起去為樂天桃猿隊加油應援，期望能透過共享移動與精彩的職業運動賽事結合，共創國內觀球風氣、促進運動觀光！
「應猿任務：雙R行動」即日起火熱展開，概念結合iRent以及樂天Rakuten的兩個「R」推出雙重應「猿」任務。應猿任務一 (Round 1) 號召民眾與樂天球迷加入iRent會員，即日起至11/13(日) 只要下載iRent APP並成功申辦為iRent會員，於APP中輸入樂天桃猿專屬序號【RakuRent】即可獲得新會員60分鐘免費汽車時數。還可加碼抽2023賽季桃猿隊主場門票、精美球隊周邊商品等好禮，以及總價值1萬5千元的最大獎「樂天桃猿主場觀賽VIP包廂」(最多可容納8人)，讓球迷可以帶上親朋好友一起進場觀戰，為桃猿隊加油！應猿任務二 (Round 2) 則鼓勵球迷自即日起至2022賽季結束前，只要在桃猿隊主場賽事期間租iRent共享汽機車前往樂天主場應「猿」，並至指定頁面上傳球賽門票照片，即可再抽iRent汽車時數抵用券、2023年桃猿隊球賽門票與應「猿」周邊商品，出越多次任務，中獎機會越高！
樂天桃猿以「RISE UP！」的年度口號為本季核心精神，展現「再戰起來」的決心，於上半季順利拿下樂天集團接手後的首座季冠軍。iRent則以結合手機APP租車的24小時自助租車模式，滿足大眾各式生活移動需求，並不斷求新求變，為移動市場帶來全新氣象。雙方以持續突破、再創佳績的精神攜手合作，期望透過共享移動服務，促進國內職業運動賽事觀賽風氣。也鼓勵民眾多多利用iRent共享汽機車，進場為樂天桃猿加油！