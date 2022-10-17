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品牌首款採專屬平台架構的休旅車，Mercedes-EQ 發表 EQE SUV

▲ 品牌首款採專屬平台架構的休旅車，Mercedes-EQ 發表 EQE SUV
▲ 品牌首款採專屬平台架構的休旅車，Mercedes-EQ 發表 EQE SUV

2GameSome - 有車賞

2022-10-17 16:55:00

延續著今年度全新 Mercedes-EQ 電動大軍的強勁聲勢，全球最受矚目的 SUV – 全新 EQE SUV 於今天凌晨兩點在巴黎 Mercedes-Benz Magical Garage 星奇車庫正式對全球亮相。身為 Mercedes-EQ 旗下第四款採用全新電動車平台的 The new EQE SUV，不僅擁有與 EQE 相同的先進豪華配備為駕駛提供頂級舒適及科技安全，充裕的空間使其成為同級距最寬敞的車之一，並增加了戶外移動機能，為車主提供精彩的多元生活。除此之外，還有 Mercedes-AMG EQE SUV 填滿你對激情的渴望。台灣預計將於 2023 年中之後引進，敬請持續關注官方平台公告。

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EQE SUV #全能 #靈活 #寬敞

全球首發的豪華純電之作 EQE SUV，以休旅車型造就最大後備箱容積 1,675 公升的奢華空間，但外觀設計上依然極富流線與未來感，並以全球先進的空氣力學科技，配合智慧電能管理技術，提供最高達 590 公里 (WLTP) 的充裕續航里程，滿足長途旅程的需求。 然而驚人的不僅續航里程，還有最高達 10 度的後軸轉向系統，以及啟動越野模式時，會自動抬升車身高度的 AIRMATIC 氣壓懸吊系統，同步調整車身動態表現，展現征服各種路況的全能之姿。而科技不僅於此，進入車艙後，搶眼的 MBUX Hyperscreen 超寬幅螢幕提供多元的娛樂與車輛設定，更是乘客與車輛連結的重要管道，比如令人身心放鬆的「ENERGIZING 舒活套件」，瞬間帶領您體驗森林 Spa 或是徜徉海洋的解壓放鬆，這一切盡在寬闊的全能純電 EQE SUV。


Mercedes-AMG EQE SUV #性感 #激情 #動靜皆宜

純電性能車款再添一員，Mercedes-AMG 將熱血基因完整注入 EQE SUV，其 0-100km/h 最快僅需 3.5 秒的張狂加速，拜於最大動力輸出可達 687 hp/1,000 Nm 的驅動馬達，搭配 22 吋 AMG 鋁合金輪圈及高性能制動系統，動靜皆在瞬息之間。並且 AMG 還為純電性能車款打造獨特的聲浪系統，當手握 AMG 高性能平底跑車方向盤，並透過觸控旋鈕調整至 Sport 模式，原本舒適安靜的 EQE SUV，剎那間變成令人熱血澎湃的道路猛獸，享受腎上腺素飆升的快感。此次 Mercedes-AMG EQE SUV 推出 43 與 53 兩種性能版本，滿足純電世代性能迷的速度慾望。

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