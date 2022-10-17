數位轉型拼淨零！台灣中油透過數位轉型以應市場需求

台灣中油公司石化事業部透過數位轉型，強化工安環保、提升人員安全及逐步節能減碳，並扮演石化產業數位轉型先鋒，打造智慧工場，來符合時代趨勢及市場需求，讓高雄成為宜居科技城。
台灣中油公司石化事業部執行長陳國棟表示，台灣中油公司由石化事業部領銜，於去(110)年3月，在高雄市亞灣5G AIoT創新園區，成立5G AIoT推動專案辦公室，引入5G AIoT的智慧思維及創新技術，強化工安環保、提升人員安全及逐步節能減碳，並扮演石化產業數位轉型先鋒，打造智慧工場，讓高雄成為宜居科技城。
台灣中油公司石化事業部副執行長兼台灣中油公司5G AioT專案辦公室主任許晉榮，在一場論壇中，分享創立70餘年的台灣中油，如何透過數位轉型，來符合時代趨勢及市場需求，他指出，數位化是企業持續進步的重要方法之一，並以「大環境變動對於企業轉型與創新帶來的影響與因應策略」為題作專題演講，他表示，世界各國因應氣候變遷，紛紛推動淨零排放的相關法規，這對於石化產業而言，是全新且艱鉅的挑戰，目前台灣中油公司正研擬及執行大數據解決方案，藉由數位技術創新，來達成淨零排放目標。
許晉榮指出，面臨人口老化，就業人力隨之減少，造成企業經營人力斷層，以台灣中油公司石化事業部為例，預計10年內退休的人數占38%，而介於40至50歲的接班人卻只占25%，也就是說，以石化事業部總員工數約1450人來預估，10年後所短缺的13%人力，會有188個職務上的接班疑慮，而「智慧控制」將成為企業永續經營的關鍵策略，因此，如製程產線設備自動化，並建構VR(擴增實境)/AR(虛擬實境)，以及各種數位平台，以「智慧學習」來迅速培育人才，來達到永續經營。