BF.7、BQ.1.1、XBB來了！醫示警恐會重複感染

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黃高彬分析，目前BF.7的傳染力可能較強，BQ.1.1、XBB還不算特別突出，只是因為現有個案數較少，仍要持續觀察，但要特別關注的是，BF.7日後有無持續擴散，假如傳染力增強，可能取代現有的BA.5，成為下個優勢病毒株，「要特別小心」。
黃高彬解釋，病毒的演化有兩條路徑，首先是傳染力要增強，才能取代舊有的變異株，第二是毒力要減弱，病毒才能夠活下來，因此病毒毒力減弱，病患臨床症狀會比較輕微，重症比例相對就會較少。
不過要特別注意的是，黃高彬提到，「BF.7的免疫逃脫能力就是比BA.5還強」，因此在接下來秋冬，不排除讓更多人民眾重複感染，若BF.7的免疫逃脫能力與傳播能力都比BA.5更強，若取代BA.5，就有可能讓民眾重複感染，不過黃也強調，「不是所有人都會再重複感染，並不是所有人都會」。而BQ.1.1、XBB數據較少，還有待觀察。
被問及是否可能民眾先後感染BA.1或BA.2、BA.5，甚至再感染BF.7，黃高彬直言不排除，不過重複感染人數還無法預估，仍要觀察病毒特性，包含傳播能力、免疫逃脫、對先前變異株、疫苗保護力為何，若BF.7對先前疫苗已無效力，「那這個就會很麻煩」，即使接種過還是可能會被感染。
談到現有的藥物與疫苗對於變異株的效力，黃高彬坦言，許多單株抗體對於新的變異株「都是沒有效的，特別是對BA.4、BA.5，目前單株抗體變異株只有Evusheld對於BA.4、BA.5有效，其他單株抗體基本上對於BA.4、BA.5都已經沒有效，所以現有藥物對於BF.7效力還不知道，不過Paxlovid、Molnupiravir、Remdesivir等應還有具備抗病毒效果。
黃高彬提到，現有雙價疫苗當作追加劑施打，抗體效價可提升較高，對於防範BA.4、BA.5有好處，而對於BF.7效果為何尚不知，仍待觀察。
新冠病毒持續變異，黃高彬分享，依照病毒演化路徑，毒力會減弱，病情也會越來越輕微，重症與致死率都會越來越低，就像疫情爆發初期，武漢株致死率是3%至5%，到現在全球新冠致死率為1.1%，防疫較好的國家如台灣致死率約為0.17%，因此不必過於擔心。
黃高彬提醒，進入秋冬，明年初流感來臨時要特別小心，若流感與新冠同時併發可能會更嚴重，而接種流感疫苗可以降低2至3成嚴重度，也建議高齡者、處於大流行者或有共病者，要施打第二劑追加劑「打滿打足」，而若是年輕人則不一定要打，可再觀察疫情變化。
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