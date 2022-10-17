鄭家純親揭「忍痛抽脂歷程」 7張大尺度私照有備而來
29歲的藝人鄭家純（雞排妹），在和經紀人不斷溝通下，推出10週年紀念寫真《純熟》，今（17）日身穿一襲露背白色禮服現身記者會，彷彿仙女下凡，不過她宣布這是最後一本，完成2場簽書會後，就會「下車」找接班人，坦言要維持好整個狀態，實在相當辛苦。
鄭家純10週年紀念寫真書《純熟》共132頁，裡頭除了大尺度露點之外，也能看到她保養有成的體態，吹彈可破的肌膚、仙女氣場令人驚豔，還透露堅持不修圖的原因，「如果要修就要每一張都修，有些光影也會很不自然。」也笑說私下不會特別拍情趣照，「買我寫真書的人，其實比我交往過的男生還幸福。」
鄭家純自認非天生麗質，注重膚質、身材和心靈狀態的她，在飲食、生活習慣上下了不少功夫，而為了讓腿的曲線更美，鄭家純忍痛進行抽脂手術，「麻醉退了之後，我將近痛了3到5天，期間幾乎難以入睡，最辛苦的還是術前的全身消毒，真的很冷，一定要努力撐過。」並透露手術完全自費，也因為要抓一年修復期淡化疤痕，所以已經準備期較長，雖然醫生認為不需要抽脂，但她還是想呈現最完美的體態給大家。
至於接班人名單，鄭家純認為只要喜歡拍攝，身材、心裡狀態都能調整好的都歡迎，不過因為不想要造成別人的壓力，所以目前還沒有想特別點名誰，只說有些星二代的資質還不錯，並舉例王彩樺女兒。談到啦啦隊女神林襄吸菸事件，鄭家純直言，「爲什麼經紀人要道歉？我看不太懂！」認為是否戒菸就看個人意識而已，雖然和林襄沒有私交，不過仍大讚對方是個努力的女生，「以她的知名度，接這麼多通告，很多人早就不跳了，因為啦啦隊真的很累。」