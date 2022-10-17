特企／新光南西「第六回韓國商品展」 道地美食限定登場
新光三越台北南西店周年慶首發，每年最令人期待的韓國商品展又來囉！國境剛解封，還沒訂到機票的你，看著Youtuber出國影片是不是已經讓你心癢癢了呢？沒關係！即日起到10/23止，到新光三越台北南西店一館9樓活動會館，現場超過40道的「京畿道美食」、「布帳馬車熱炒」以及新鮮直送的韓國新商品，要讓你吃個不停、買個不停。
Binggrae香蕉牛奶自引進台灣以來受到消費者的瘋狂喜愛，在韓國更是國民從小喝到大的幸福味道，甕狀的專利包裝蘊含了韓國文化歷史，是韓國人與觀光客必喝的指標性飲料，這次更是有全新包裝，就等你到現場找到他！不管是夜市還是韓式料理餐廳，絕對少不了韓式炒年糕，這道家喻戶曉的街邊小吃，但是你知道嗎?炒年糕其實從前是一款朝鮮宮廷料理，由水煮條狀年糕、肉、菜及調味汁製成，上桌前會在上面加白果及核桃，就成為了一道美味十足的皇家饗宴，SONGHAK韓國空心／一口吃年糕讓你也可以在家搖身一變成為宮廷御廚。
廣受好評的Ourhome湯品，多樣化的口味總是能夠征服饕客們的味蕾！香濃無骨排骨湯，濃郁的湯頭搭上軟嫩無骨排骨，更適合長者、孩子；大火烹調的火侯香氣，搭上香辣口味，火辣炒碼湯一定要試試；韓國必吃解酒香辣馬鈴薯排骨湯，燉煮到軟糯的馬鈴薯、及入口即化鮮香排骨，邊喝湯邊吃排骨的允指美味就在這，超多道地又美味湯品通通鎖進包裝裡。
現場還有更多首次來台的人氣品牌初登場，包含「京畿道饗宴宮廷料理」燉牛肉韓定食、春川辣雞定食、五三烤肉韓定食等，那你還等什麼呢? 訂下機票前先來滿足你的味吧！
活動日期：即日起~10月23日止。
活動地點：新光三越台北南西店一館9樓活動會館。