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台中地院前鬥毆！陣頭囝仔撂人嗆賭　見警掏槍全乖乖蹲下

▲台中一名25歲賴男，自稱是陣頭成員，日前參與廟會活動時，賴男與一名19歲李男發生口角衝突，雙方14日前往台中地院開調解庭，賴男帶著6人在地院門口堵人，還持棍棒毆打李男。（圖／翻攝畫面）
▲台中一名25歲賴男，自稱是陣頭成員，日前參與廟會活動時，賴男與一名19歲李男發生口角衝突，雙方14日前往台中地院開調解庭，賴男帶著6人在地院門口堵人，還持棍棒毆打李男。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-10-17 17:52:46

無視公權力！台中一名25歲賴姓男子，自稱是陣頭成員，日前參與廟會活動時，與一名19歲李姓男子發生口角衝突，雙方於本月14日，前往台中地院開調解庭，賴男帶著6人在地院門口堵人，還持棍棒毆打李男，路過巡邏員警見狀，立刻上前掏槍壓制，在場鬥毆者全乖乖蹲下；全案7人依聚眾鬥毆、傷害等罪現行犯移送地檢。

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▲（圖／翻攝畫面）
▲路過巡邏員警見狀，立刻上前掏槍壓制；全案7人依聚眾鬥毆、傷害等罪現行犯移送地檢。（圖／翻攝畫面）
14日下午2點多，台中第一分局警方前往台中地院巡邏時，遇到一群年輕男子在地院前打架、鬥毆，立即上前掏槍喝斥，壓制現場；警方表示，經過調查後發現，雙方皆為廟會陣頭成員，前一週在廟會場合發生口角，今天到地院開調解庭，不料再度爆發衝突。

當天賴男帶著23歲范男、29歲陳男、18歲廖男、28歲王男、29歲賴男以及17歲陳姓少年，持棍棒在法院前埋伏堵人，遇上李男、19歲張男後上前痛毆，過程中波及一名29歲余姓民眾。警方表示，全案依照聚眾鬥毆、傷害罪現行犯將7人逮補，訊後其中6人移送地檢，5名聲押、1限居，全數法院均裁定交保並限制住居。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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