台中地院前鬥毆！陣頭囝仔撂人嗆賭 見警掏槍全乖乖蹲下
無視公權力！台中一名25歲賴姓男子，自稱是陣頭成員，日前參與廟會活動時，與一名19歲李姓男子發生口角衝突，雙方於本月14日，前往台中地院開調解庭，賴男帶著6人在地院門口堵人，還持棍棒毆打李男，路過巡邏員警見狀，立刻上前掏槍壓制，在場鬥毆者全乖乖蹲下；全案7人依聚眾鬥毆、傷害等罪現行犯移送地檢。
14日下午2點多，台中第一分局警方前往台中地院巡邏時，遇到一群年輕男子在地院前打架、鬥毆，立即上前掏槍喝斥，壓制現場；警方表示，經過調查後發現，雙方皆為廟會陣頭成員，前一週在廟會場合發生口角，今天到地院開調解庭，不料再度爆發衝突。
當天賴男帶著23歲范男、29歲陳男、18歲廖男、28歲王男、29歲賴男以及17歲陳姓少年，持棍棒在法院前埋伏堵人，遇上李男、19歲張男後上前痛毆，過程中波及一名29歲余姓民眾。警方表示，全案依照聚眾鬥毆、傷害罪現行犯將7人逮補，訊後其中6人移送地檢，5名聲押、1限居，全數法院均裁定交保並限制住居。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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