銀髮健身潮4／Sherry阿姨練深蹲回春　實際年齡讓人驚豔

我是廣告 請繼續往下閱讀
而另一個讓她下定決心踏進健身房的關鍵因素，就是絕對不想走上像母親臥床、失智的那條路。「因為我母親病很久，然後躺在那邊。所以她鼓勵我：『你就是要健康一點，寧可把那錢花在自己身上，不要去躺在那邊花那個錢去吃藥、去看醫生、請外勞，真的很很很可憐！』所以我要把自己養強壯一點。」Sherry說。
熟齡族群積極規劃退休生活、對老化的心態轉變，加上醫學知識的普及，都讓銀髮族更願意走進健身房。還有另一個熟齡族積極訓練的動力，其實是為了下一代著想。熱愛棒壘球、近年開始積極健身的柯大哥感性地說出對自己的期許：「我相信很多人會跟我們一樣，就是說我們把自己顧好，不要想孩子能夠養你，不要給孩子造成麻煩，就會阿彌陀佛了。我會有這樣的私心。」
這些想法，在在顯見長輩們無論是為了自己或念著家人，健康地老去已經成為這輩樂齡族強烈的意識，也因此業界一致看好這波疫情前爆發的銀色健身潮，疫情後在增強免疫力這概念的推波助瀾下，商機將持續看漲。
不過芮宜執行長兼教練涂肯榮直說，想搶攻這塊銀髮新鮮人的運動大餅，需要投入的資金和教練的專業度，門檻都高過開一間針對年輕客群的健身房。以他創立的芮宜為例，光是給學員上課前後的血壓計、跟醫療單位合作的健康管理雲端資料就花了上百萬元，另外空調中加裝的光觸媒殺菌劑、教室地板也捨棄外頭常見的黑色輪胎軟墊，涂肯榮特別找廠商訂做不掉屑、親膚材質的地板，因此他估算光硬體成本花費就比一般健身房高出3到4成。
50+健身薈執行長林昭印也說，因為館內特別引進四台加拿大的彼拉提斯訓練矯正床，花費就將近一百萬元，裝潢上也針對長輩偏好的採光和通風設計打造挑高格局和木質建材，光是裝潢和器材就花了上千萬元，成本是一般健身房的兩倍。而這兩家的共通點，都是師資同時具有運動訓練和醫學專業或背景，面對銀髮族常見的關節、慢性病，甚至到術後恢復、中風復健的運動高風險個案，才能規劃安全且適合的訓練菜單。
銀髮健身房後勢看漲、但相對的創業門檻也高一階。趨勢研究總經理彭賢恩以高齡族群對社交和旅遊的喜好分析，未來高齡健身房可能走向M型化趨勢，也就是高端和平價兩個方向發展；定位高端消費銀髮客層的健身房，建議結合社交功能發展，包括跟社團或菁英團體結盟、開拓市場；而走平價的銀髮健身房，可以走進社區，把運動融入居民的社交活動。另一個高齡健身房可以拓展的方向，就是把運動結合觀光，像是出國登山、觀賞運動賽事，到國內的一日遊活動，都是可以思考的想法。
另一個有機會的異業結盟方向，就是單項運動的愛好者，「比如說喜歡打高爾夫球的這些銀髮族，他們其實很在乎自己高爾夫球的表現，當你告訴他除了技巧的問題外，其實還有身上的肌肉在退化，讓他知道原來健身房可以輔助他做這樣的訓練，他會很樂意把自己平常的運動的時間，花一塊到健身房做消費。」彭賢恩說。
▲台灣趨勢研究總經理彭賢恩分析銀髮健身商機。康仲誠攝
彭賢恩也提到，全台60歲以上人口，付費使用運動場館的比例只有8%，換算為我國健身房的產值為2.2億元，只佔健身房總產值的1.4%（2020年統計）；但同為高齡化社會的的日本，健身房裡60歲以上人口的比例已經高達3成之多，如果台灣以2成為目標，這塊銀髮族的健身大餅至少能上看65億元，也就是說台灣的銀髮健身市場還有近30倍的成長空間。
不過即使如此，要把走進健身房的銀髮族比例從現在的8%提升到20%，背後還有兩個障礙，就是樂齡族對「運動」的想法還停留在「散步」和「不一定要花錢」兩個概念。館內60歲以上會員高達兩成的健身房「練健康」，店長曾子桓解釋，散步雖然也是運動的一種，但如果沒有增加活動強度對身體的刺激就是微乎其微，「比如你給身體10公斤的深蹲刺激，你的肌肉必須成長去應付這個10公斤，一個禮拜後如果你還是用10公斤，那身體可能以為他只需要應付這10公斤的肌肉就好了。所以為什麽我們重量訓練會增加重量，就是要讓身體有持續新的刺激。」
散步等於運動的盲點，影響不少銀髮族對肌力訓練重要性的認知。不過，是不是一定要花錢才能做肌力訓練？曾子桓認為，如果是長者沒有接觸過相關訓練，以安全的角度還是建議有專業教練從旁監督，循序漸進後進階到自主訓練，才是比較安全的作法。就產業發展的角度，彭賢恩分析要如何讓銀髮族從「運動不一定要花錢」的思維，轉變為願意掏出口袋的錢、投入健身房，是影響未來銀髮健身產業能不能發展的重大關鍵。