野球名人房／首集就是重量級來賓！拿莫·伊漾展現好歌喉
《野球名人房》2.0即將於10月17日晚間8點正式重啟，同步在Eleven Sports以及《NOWnews》YouTube、FB等各平台播出，萬眾矚目的首集大來賓就是效力味全龍隊明星球員拿莫·伊漾，在節目中拿莫·伊漾不僅要跟粉絲們分享他的棒球路上的心路歷程，還加碼「獻聲」展現他的演藝天份。
節目一開始，拿莫·伊漾就和兩位主持人「東哥」黃忠義及何美一起合唱經典名曲《恰似你的溫柔》，為本集節目揭開序幕，東哥對於拿莫·伊漾的歌聲給予非常高的評價。
把話題拉回球場，拿莫·伊漾在明星賽奪MVP和啦啦隊一起跳舞，被網友說是「全台灣最幸福的男人」，拿莫·伊漾本人則是說道：「真的很幸福，有點受寵若驚，但還是要回歸本質，因為球打得不錯，所以才有機會一起跳舞」。
在棒球路上，選手難免會受到網友的攻擊，拿莫·伊漾也不例外，他說：「其實好的壞的都有，最荒唐的就是曾有球迷私訊說只適合打明星賽，我也會虛心接受，努力讓自己變更好」。
中職例行賽只要碰到因雨暫停，球迷最期待的就是「拿莫·伊漾表演秀」，究竟那些靈感是哪裡來的？10/17（一）晚間八點，請準時收聽收看精采有趣的《野球名人房》喔！