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特企／記憶枕水洗革命　輕鬆遠離惱人清潔問題！

▲歡慶TENDAYS週年慶期間，秋季新品柔睡水洗枕上市，優惠入手趁現在。（圖／品牌提供）
▲歡慶TENDAYS週年慶期間，秋季新品柔睡水洗枕上市，優惠入手趁現在。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-17 17:56:46

TENDAYS恬夢週年慶優惠在各大櫃位如火如荼進行的同時，TENDAYS也在引頸期盼下，隆重推出秋季新品，會呼吸的枕頭「柔睡水洗枕」獨家材質打造全枕可水洗設計！省下繁複的枕頭清潔手續，更省時更輕鬆的得到健康好眠。搭配週年慶期間折扣優惠；床枕全面8折起更有滿額加購禮及寢具商品加購折扣，消費滿12000現抵1000元折扣無上限！ (詳情請參閱各大週年慶百貨資訊)買新品好枕，顧好枕頭清潔，為健康做準備。

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檢視一下自己每晚都要臉貼臉親密接觸的枕頭，是不是有發黃、聞起來有油垢味、或是摸起來表面有些潮濕不乾爽的狀況呢？如果有出現任何一個狀況不要輕忽，若是枕頭清潔沒做好，不僅可能會造成皮膚上的疾病也會引發過敏或呼吸道的問題。市面上多樣的枕頭材質讓人常常搞不清楚應該對應什麼樣的清洗方式，也因此讓消費者落入枕頭清潔的衛生盲區。

TENDAYS了解消費者的困擾，經過多年臨床試驗及改良，在2022年秋季隆重推出新品，會呼吸的枕頭「柔睡水洗枕」是一顆兼具記憶棉減壓特性的透氣枕，不只擁有支撐及包覆力更兼具了強效的透氣快乾清潔力；水洗、機洗都方便。不需要繁複的清潔手續讓記憶枕的機能性及清潔維護一次掌握,讓枕頭常保乾淨！

兩大嚴選材質　濕氣悶熱感一掃而空

觸感柔細厚實的柔睡水洗枕使用兩大嚴選材質；融入太空科技B.M.F高透氣減壓棉的特殊枕芯，提高減壓棉緩衝慢回彈特性，與頭、肩、頸部完美貼合的柔軟包覆性，帶來支撐力，躺下時能讓頸部與脊椎呈水平不會因為高度太低阻礙呼吸，太高睡起來腰痠背痛，柔軟好睡的同時也給頭頸最放鬆的健康守護。

柔睡水洗枕選用環保無毒親膚的莫代爾纖維做為布套的材質，纖維採用雲杉、櫸木製成的木漿粕。無毒環保的特性不會刺激皮膚，天然純淨的輕柔觸感讓睡眠時的舒適度大大提升!枕芯及布套都具備優異的高透氣排濕特性，長時間久睡枕頭不易產生悶熱感快速排除濕氣,維持睡眠清爽品質感受深眠入睡放鬆感。

全枕可水洗　清潔超EASY

「柔睡水洗枕」全枕可水洗也可機洗，捲收固定後置於洗衣袋中用溫水洗滌，柔睡水洗枕通過三大測試保證；彈性度測試、壓縮永久變形率測試、老化測試，搭配正確洗滌方式多次清洗也不易變形，機能性不受到影響，一枕入水輕鬆帶走長時間累積的細菌，透氣快乾讓枕頭煥然一新，健康防護提升晚一夜好眠。

柔睡水洗枕新品上市 : https://reurl.cc/9p9MAv
進一步了解柔睡水洗枕 : https://reurl.cc/vWjOay

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