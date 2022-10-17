特企／記憶枕水洗革命　輕鬆遠離惱人清潔問題！

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TENDAYS了解消費者的困擾，經過多年臨床試驗及改良，在2022年秋季隆重推出新品，會呼吸的枕頭「柔睡水洗枕」是一顆兼具記憶棉減壓特性的透氣枕，不只擁有支撐及包覆力更兼具了強效的透氣快乾清潔力；水洗、機洗都方便。不需要繁複的清潔手續讓記憶枕的機能性及清潔維護一次掌握,讓枕頭常保乾淨！
兩大嚴選材質 濕氣悶熱感一掃而空
觸感柔細厚實的柔睡水洗枕使用兩大嚴選材質；融入太空科技B.M.F高透氣減壓棉的特殊枕芯，提高減壓棉緩衝慢回彈特性，與頭、肩、頸部完美貼合的柔軟包覆性，帶來支撐力，躺下時能讓頸部與脊椎呈水平不會因為高度太低阻礙呼吸，太高睡起來腰痠背痛，柔軟好睡的同時也給頭頸最放鬆的健康守護。
柔睡水洗枕選用環保無毒親膚的莫代爾纖維做為布套的材質，纖維採用雲杉、櫸木製成的木漿粕。無毒環保的特性不會刺激皮膚，天然純淨的輕柔觸感讓睡眠時的舒適度大大提升!枕芯及布套都具備優異的高透氣排濕特性，長時間久睡枕頭不易產生悶熱感快速排除濕氣,維持睡眠清爽品質感受深眠入睡放鬆感。
全枕可水洗 清潔超EASY
「柔睡水洗枕」全枕可水洗也可機洗，捲收固定後置於洗衣袋中用溫水洗滌，柔睡水洗枕通過三大測試保證；彈性度測試、壓縮永久變形率測試、老化測試，搭配正確洗滌方式多次清洗也不易變形，機能性不受到影響，一枕入水輕鬆帶走長時間累積的細菌，透氣快乾讓枕頭煥然一新，健康防護提升晚一夜好眠。
柔睡水洗枕新品上市 : https://reurl.cc/9p9MAv
進一步了解柔睡水洗枕 : https://reurl.cc/vWjOay