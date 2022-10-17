小S「偷拍許雅鈞私照」被罵翻 大讚老公破冰技術一流
小S在Podcast《老娘的老娘》中，聊到夫妻或朋友吵架如何和好，她透露曾跟老公許雅鈞（Mike）因為一張照片大吵一架還離家，後來老公傳訊「晚上要吃什麼」，才讓2人破冰，S媽笑說「冷戰」是最無聊的事情，有膽子吵架、就要有能力和好，小S也覺得敢說對不起或道歉，其實更有勇氣。
小S與許雅鈞（Mike）從交往到結婚，已經攜手走過17個年頭，坦言2人當然會吵架，好比有次她覺得老公睡覺時，靠著長抱枕的樣子太可愛，抱枕上還有小S喜歡的動漫人物，她就偷偷拍照還貼上社群，老公知道之後非常生氣，小S立刻刪除道歉，老公還是唸個不停，讓小S氣得立刻出門去運動，沒想到老公還是繼續傳訊抱怨，讓小S也強硬回訊跟他說：「如果你不喜歡，我以後不會發了！」2人僵持了一陣子，後來老公忍不住傳訊問：「那我們晚上吃什麼？」讓小S覺得老公真是太高明了，一招破冰。
小S稱讚許雅鈞真的很懂得幫2人找台階下，有時候吵架吵到誰也不好意思道歉，老公就會說：「好了好了，baby我原諒你了！」小S也懂這是他的道歉，就讓雨過天晴。
S媽覺得有力氣吵架、就要有膽量化解，像她也會跟好朋友吵架，可是第二天一定會聯絡，開一開玩笑就過了，最不應該的就是死要面子不道歉，「這樣萬一到死前，才懊悔不該跟朋友斷交，豈不可惜！」