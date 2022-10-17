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中共中央紀委：反腐敗鬥爭一刻不停歇

▲中共二十大正式在北京人民大會堂登場，習近平發表近一小時的談話，期間不斷提及「鬥爭」二字，並環繞中國特色社會主義與中國現代化等主題。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共二十大正式在北京人民大會堂登場，習近平發表近一小時的談話，期間不斷提及「鬥爭」二字，並環繞中國特色社會主義與中國現代化等主題。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

2022-10-17 19:08:21

（中央社記者李雅雯上海17日電）中共20大新聞中心今天下午舉行第二場記者會。中央紀委副書記、國家監委副主任肖培表示，腐敗是最容易顛覆政權的問題，反腐敗鬥爭是10年磨一劍、一刻不停歇。

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中共20大新聞中心17日下午3時舉行第二場記者會，由人民日報網等媒體同步直播。中央紀委副書記、國家監委副主任肖培和中央組織部副部長徐啟方、中央政策研究室副主任田培炎等人出席回答記者提問。

肖培表示，腐敗是最容易顛覆政權的問題，反腐敗就是最徹底的自我革命，「黨的20大報告作出重大判斷，新時代我們開展了史無前例的反腐敗鬥爭，取得壓倒性勝利並全面鞏固」。

他說，18大以來，中央紀委、國家監委立案審查、調查的553名中管幹部中，包括第18屆中央委員或中央候補委員49人、第18屆中央紀委委員12人、第19屆中央委員或中央候補委員12人、第19屆中央紀委委員6人；全國紀檢監察機關共立案審查、調查各級計20.7萬人。

肖培強調，反腐敗鬥爭是10年磨一劍、一刻不停歇，堅持有腐必反、有貪必肅，兌現總書記習近平18大後提出的「不論什麼人，不論其職務多高，只要觸犯了黨紀國法，都要受到嚴肅追究和嚴厲懲處，絕不是一句空話」的承諾。

肖培細數過往反貪腐工作成績，例如中央紀委和改革後組建的國家監察委員會合署辦公，加強黨中央對反腐敗工作的集中統一領導；堅決遏制腐敗蔓延勢頭，19大以來，紀檢監察機關查處涉嫌貪污賄賂犯罪7.4萬多人，首次貪腐行為發生在18大前占48%、發生在19大後占11%。

肖培指出，新時代10年，堅持人民至上，「老虎」露頭就要打，「蒼蠅」亂飛也要拍，堅決糾治漠視群眾利益的各類問題。（編輯：周慧盈）1111017

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