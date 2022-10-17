基輔遭俄軍「自殺式無人機」攻擊 烏軍稱已擊落20多架
俄羅斯上周對烏克蘭各大城市進行炮擊，今（17） 又伊朗製自殺式無人機對首都基輔在進行攻擊，當地在響起空襲警報後至少傳出3聲巨大爆炸聲，不過烏克蘭空軍則回應表示已成功擊落20多架無人機。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，在今晨3時30分到早上6時50分區間，基輔的城市中部住宅樓遭到破壞，另外有15架伊朗製Shaded-136無人機在該國南部被摧毀，敖德薩地區擊落了6架無人機，尼古拉耶夫也催毀了5架，烏東地區則攔截至少3枚巡弋飛彈。
總統辦公室幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，此次襲擊來自被稱為「神風特攻隊無人機（kamikaze drones）」；烏克蘭總統澤倫斯基先前則透露，俄羅斯已經向伊朗購買了2400架自殺式無人機，上週俄軍針對烏克蘭的打擊主要集中在轟炸電網，導致大規模停電，這次則是摧毀烏克蘭的重要基礎建設。
先前俄羅斯總統蒲亭歸咎連接克里米亞與俄羅斯的「克赤大橋」爆炸事件在烏克蘭國安部門，接著便進行對烏克蘭各大城市的轟炸，不過本周稍早蒲亭才表示俄軍的攻擊主要打擊大多數指定目標，並稱摧毀烏克蘭並不是戰略目標，沒有必要對烏克蘭進行更大規模的攻擊。