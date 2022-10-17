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孫生好幸福！Wendy穿透明蕾絲內衣　逆天長腿出鏡了

▲Wendy只穿性感蕾絲內衣，一雙逆天長腿出鏡了。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲Wendy只穿性感蕾絲內衣，一雙逆天長腿出鏡了。（圖／翻攝自Wendy IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-10-17 18:27:08

職籃桃園雲豹啦啦隊的女神Wendy（林宛璇），和孫生交往1年多，日前爆發出軌人夫，被指控在夜店熱吻鬧出烏龍新聞，她出面澄清後風波平息，和孫生感情依舊，今（17）日曬出超級火辣美照，為寫真年曆預購宣傳，以紅黑相間配色的蕾絲鏤空內衣，展示美豔且神祕的氣質，身高175公分的她躺在沙發上，一雙逆天修長美腿光是伸展就直接出鏡，網友直呼：「太扯，腿太長了吧」、「孫生好幸福」！

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▲知名YouTuber「反骨男孩」成員孫生和職籃T1桃園雲豹啦啦隊成員女友Wendy（林宛璇）交往感情穩定。（圖/Wendy IG）
▲知名YouTuber「反骨男孩」成員孫生和職籃T1桃園雲豹啦啦隊成員女友Wendy（林宛璇）交往感情穩定。（圖/Wendy IG） 
▲電豹女今天團隊全場攻進9分，全由Wendy一人進帳！（圖／品牌提供）
▲Wendy是職籃啦啦隊的女神，打籃球也很有實力。（圖／品牌提供）
▲被封為「國民女友」的Wendy林宛璇 ，被爆出與人夫曖昧。（圖／翻攝自Wendy林宛璇FB）
▲被封為「國民女友」的Wendy林宛璇 ，被爆出與人夫曖昧。（圖／翻攝自Wendy林宛璇FB）
▲Wendy林宛璇的翹臀照相當火辣。（圖／翻攝自Wendy林宛璇IG）
▲Wendy林宛璇的翹臀照相當火辣。（圖／翻攝自Wendy林宛璇IG）
▲Wendy林宛璇解開絲質內衣，露出性感美背。（圖／翻攝自Wendy林宛璇IG）
▲Wendy林宛璇解開絲質內衣，露出性感美背。（圖／翻攝自Wendy林宛璇IG）
身材高䠷的Wendy，三圍34C、24、35，比例完美，尤其以一雙長腿著稱，跳起舞來活力十足，職棒樂天桃猿隊日前舉行辣酷甜趴，邀請雲豹啦啦隊一起尬舞，樂天女神林襄與Wendy分別是孫生的前後任女友，雙姝難得同台，備受外界注目，Wendy穿上露肩豹紋裝跟球迷互動，還表演側翻美技，獲得球迷熱情支持。

▲身高175公分的Wendy，身材纖細勻稱。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲身高175公分的Wendy，身材纖細勻稱。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲Wendy的C級美胸雖輸給林襄，還是非常火辣。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲Wendy的C級美胸雖輸給林襄，還是非常火辣。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲Wendy的身材勻稱，幾乎沒有贅肉。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲Wendy的身材勻稱，幾乎沒有贅肉。（圖／翻攝自Wendy IG）
網路節目《威廉沈歡樂送》原本由林襄擔任常駐女主持，體驗各行各業甘苦談，因觀眾反映想要見到不同女孩出演，Wendy近日擔任嘉賓和主持人沈玉琳一起體驗西洋劍，被問到與林襄關係如何？她大方表示彼此都有追蹤IG、會按讚貼文，但不會討論男友孫生。個性活潑的她被要求模仿孫生發脾氣抓狂、或用孫生視角自拍親密鏡頭，Wendy毫不扭捏上陣，拋開偶像包袱敬業演出，畫面相當搞笑。


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