孫生好幸福！Wendy穿透明蕾絲內衣 逆天長腿出鏡了
職籃桃園雲豹啦啦隊的女神Wendy（林宛璇），和孫生交往1年多，日前爆發出軌人夫，被指控在夜店熱吻鬧出烏龍新聞，她出面澄清後風波平息，和孫生感情依舊，今（17）日曬出超級火辣美照，為寫真年曆預購宣傳，以紅黑相間配色的蕾絲鏤空內衣，展示美豔且神祕的氣質，身高175公分的她躺在沙發上，一雙逆天修長美腿光是伸展就直接出鏡，網友直呼：「太扯，腿太長了吧」、「孫生好幸福」！
身材高䠷的Wendy，三圍34C、24、35，比例完美，尤其以一雙長腿著稱，跳起舞來活力十足，職棒樂天桃猿隊日前舉行辣酷甜趴，邀請雲豹啦啦隊一起尬舞，樂天女神林襄與Wendy分別是孫生的前後任女友，雙姝難得同台，備受外界注目，Wendy穿上露肩豹紋裝跟球迷互動，還表演側翻美技，獲得球迷熱情支持。
網路節目《威廉沈歡樂送》原本由林襄擔任常駐女主持，體驗各行各業甘苦談，因觀眾反映想要見到不同女孩出演，Wendy近日擔任嘉賓和主持人沈玉琳一起體驗西洋劍，被問到與林襄關係如何？她大方表示彼此都有追蹤IG、會按讚貼文，但不會討論男友孫生。個性活潑的她被要求模仿孫生發脾氣抓狂、或用孫生視角自拍親密鏡頭，Wendy毫不扭捏上陣，拋開偶像包袱敬業演出，畫面相當搞笑。