萬聖節試膽必去3飯店！六福萬怡首創「驚悚恐怖房」必玩

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從10/14至10/31，台北六福萬怡酒店陸續推出「Fun！萬聖魔幻嘉年華」系列活動，吃、喝、玩、樂、住通通邀你來搞怪。首先，凡餐飲消費滿1,500元就可預約體驗全台首創、驚悚指數爆表的「驚嚇恐怖房」後，再到女巫房進行塔羅占卜，或是預約「惡魔的筵席」（每位1,680元起），於恐怖房內享用「膽顫魂飛個人套餐」，來場驚嚇滿點的沉浸式用餐體驗，每時段限量6人，想來試試的民眾手腳加快搶起來。
除了主題房，六福萬怡還準備了萬聖主題饗宴，包含做成「陰森的墓園」造型的燻鴨胸起司田園沙拉，接著是瞪大兩眼的「死亡凝視」番茄海鮮濃湯，最後則是「傑克的燈籠」燉飯，惡魔南瓜盅承裝著豐盛海鮮料，放在奶油南瓜燉飯，超卡哇伊造型絕對要讓「手機、相機先吃」！喜愛品酒的你，六福萬怡則祭出「魔女的蛻變」，粉紅色酒液就像稚嫩少女，上桌時另附2顆膠囊，加入白膠囊後，淬鍊的聖光冉冉浮現；而加入黑膠囊後，酒液漸漸染成暗紅色，從天使變成魔女，酸甜口感則代表下決定後的成長滋味；「喚醒死亡瑪莉」則讓民眾變身成魔女，提供龍舌蘭、檸檬汁、番茄汁等魔汁，還有檸檬瓣、辣椒、黑胡椒、鹽巴等素材，現場將用互動引領的方式，民眾還可以DIY調製專屬魔藥。
晶華嚇破膽美食迎萬聖
10/21至31日於晶華酒店一樓Regent Gift Shop以萬聖薑餅屋、紫薯獨眼怪、木乃伊熱狗麵包等甜品與鹹食，打造一座「搞怪甜點樂園」。二樓上庭酒廊開起「Spooky 幽靈酒吧」，瘋狂調酒師端出眼球馬丁尼、血腥博士、科學怪人、萬聖試管組等應景飲品，栢麗廳自助餐廳則將在萬聖節周末舉辦「萬聖節變裝派對」，現場有各式各樣應景美饌、鬼節場景佈置與拍照背板，讓你感受濃濃萬聖節氣息。相當吸睛的是在上庭酒廊展開的「Spooky 幽靈酒吧」
色彩繽紛的各式奇幻調酒中，首推以長島冰茶為發想概念的「科學怪人」，混合了伏特加、蘭姆酒、琴酒和龍舌蘭四種基酒和澄酒及哈密瓜香甜酒，最後加入萊姆和雪碧，並倒入圓形實驗室燒杯，上桌後隨著乾冰的裊裊炊煙，甜蜜的酒香讓人一試成癮；還有充滿惡作劇元素的「萬聖節血袋特調」，分別以紅石榴、柳橙以及蜜瓜為基底調製出三款繽紛的無酒精飲品，盛裝飲品的容器特別選用時下超夯的血袋，創意又逼真的模樣，啜飲時宛如化身成吸血鬼般，營造出萬聖節詭譎的氛圍。
另外，晶華專屬的郵輪住房專案也特別規劃出「萬聖節搞怪航程」，每房8,400元起可享至多兩大兩小入住，享受全天候餐飲服務、並參加「驚奇英雄聯盟」大遊行，喜愛節慶氛圍的消費者快呼朋引伴一起狂歡。當日變裝入場者，打卡上傳至台北晶華酒店官方Instagram (@regenttaipei)，並註記「#brasseriehalloween2022」者，還有機會獲得晶華酒店栢麗廳餐券等大獎！
寒舍艾麗酒店古墓驚魂
放肆搞怪的10月份，搶攻萬聖節商機，寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳10/29至31日晚餐時段推出「古墓驚魂」雙人海陸套餐，主餐「古墓森林」以海陸頂級食材「美國頂級肋眼心牛排10盎司」及「鮑魚」，結合墳墓、女巫、蜘蛛等驚豔視覺，並獻上搞怪造型前菜及節慶限定甜點的萬聖節義饗沙拉吧，雙人套餐3,999元起。另外，活動期間於餐廳消費，即可享優惠價700元起獲得萬聖限定調酒「不給糖就搗蛋」及「顫慄之夜」各1杯，驚悚眼球、鮮紅血漿造型，視覺與舌尖的雙重感受，一同在萬聖夜微醺搗蛋！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！