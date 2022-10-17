不忍了！謝和弦宣布「明早10點中選會陳情」爭取參選資格
藝人謝和弦日前高調宣布要參選北市萬華、中正區議員，怎料他因為曾違反毒品危害防制條例判刑4個月，目前尚未執行完畢，14日被中選會宣布不得登記；對此，謝和弦今（17）日在臉書曬出行政訴訟委任書、行政異議書，表示自己明天將前往台北高等行政法院遞狀，十點到中選會陳情，並已在今天向中選會提出異議。
中央選舉委員會，14日審查111年直轄市長、直轄市議員、縣(市)長及縣(市)議員選舉候選人資格，直轄市議員、縣市議員候選人部分，共有7人不符合規定，其中包括日前宣布參選的藝人謝和弦，因其曾犯毒品危害防制條例，尚未執行完畢，以公職人員選舉罷免法第26條第4款規定之情事，故不得登記為候選人。
謝和弦今天曬出行政訴訟委任書、行政異議書，表示自己明早上九點由蘇煥智律師（台北市長候選人）陪同他到台北高等行政法院遞狀，十點到中選會陳情，並已在今天向中選會提出異議。
謝和弦也在行政異議書中提到，中選會提出的不可參選理由並不合理，認為承辦此案的人員已違背法令和程序正義，因此希望中選會「依法更正檢討彌補，公告增補異議人為候選人」，否則他將繼續陳請相關機關究責。（編輯：孫唯容）