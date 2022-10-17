林襄休息室「抖胸掀裙」影片外流　親揭背後無碼真相

史上最香的陣容！中華職棒5隊啦啦隊人氣女神將首度齊聚台北小巨蛋，今（17）日舉辦開賣記者會，正式宣布將在12月18日舉行「啦啦隊女神Hot Show」，其中堪稱「流量密碼」的林襄，先前在休息室抖胸熱舞、展現美尻的影片流出，可惜最後被打馬賽克，她則說：「就是一般的安全褲啦！」坦言當天剛好有角色扮演才會穿上該套服裝，「平常在休息室，我都會被要求『抖2下』。」一旁的畇二也跳出來解釋只是自然的舞蹈動作，請大家不要多想。
另外，擔任《全明星運動會》前3季藍隊經理的孟潔，這次也和本季接班人畇二碰上，談到奪冠常勝軍藍隊，這次表現卻不如以往，孟潔坦言前陣子已和錢薇娟加油打氣，畇二也正能量表示：「大家會越來越好。」
今日的記者會，由中信兄弟Passion Sisters的林可和畇二、統一UniGirls的瑟七和少少、DragonBeauties小龍女的心璇和拉拉、樂天女孩的林襄和孟潔、FubonAngels的潔米和安娜出席，談及對於首度站上小巨蛋表演的心情，林襄說：「登上小巨蛋舞台應該是很多人的夢想，這次真的好開心有這機會可美夢成真，樂天女孩裡臥虎藏龍，會帶來很多表演，大家請拭目以待。」林可也說：「人生第一次站上小巨蛋這麼大的舞台，緊張是一定的！但我覺得更多的是期待跟興奮！為了讓大家看到最好的表現，我已經開始在健身、體雕，讓自己維持在最好的狀態，希望大家都能看到最好的我們。」面對難能可貴的機會，女孩們皆表示相當期待且會卯足全力做準備，相信能帶來一場熱血沸騰的表演。