Kymco「全面佈局」Ionex 3.0，發表弄款新車，特邀「時尚天母」比莉站台！

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光陽工業Kymco「全面佈局」Ionex 3.0，實現電動車時代來臨的完整解決方案，推動二輪車電動化的全面發展；這回共推出六款備受市場關注的全新電動機車，同時進行Ionex S車系全面動力升級。此次發表的Ionex全新車款中，「i-One Air」是最輕巧靈活的綠牌電動機車、「i-One Fly」是市場上續航力最高的白牌電動機車、「S Pro商用系列」S6 Pro與S7 Pro是市場上最高動力與最高載重的換電商用電動車，而「S Rex暴龍系列」S6 Rex與S7 Rex兼具陽剛動力與實用操駕；S車系經動力升級後，Ionex S7R是性能大幅領先市場同級的新世代旗艦電車，性能升級的S系列全機種全面邁入3秒俱樂部，用具體的行動，展現Kymco在電動機車領域最深厚的造車底蘊。
Kymco集團董事長柯勝峯表示：「Kymco專注「最得我心」品牌理念的落實，帶給顧客更多的感動；我們深信，電動車時代的來臨，是一個美好移動價值的建立，也是一種全新生活形態的轉變，只有讓科技回歸人性、讓消費者安心享受綠能，我們才能夠真正實現電動車時代的願景。」因此自Kymco於2018年發表Ionex車能網電動車解決方案以來，始終堅持走自己的路，以從人性出發的電車哲學，讓每個人都能全心擁抱綠能。
首先，Kymco從服務面著手，以最暖心的換電理念，滿足電動機車騎士對能源補充的全方位需求。推出「Ionex尊榮換電」專人到府換電服務，讓消費者不必外出，隔天起床就能滿電出門、由消費者提供合適地點，把換電站建置在自家樓下，讓Ionex換電站就在騎士的眼前；並首創便利換電站，深入消費者的生活圈，藏身在都會區的大街小巷，讓鄰家的換電站就「站在你身邊」。
同時，Kymco隨時監測各換電站的換電頻率與熱門時段，善用便利換電站與大型換電站的不同優勢，「超前部署、雙軌並行」，以最有效率的方式，推動最有感的Ionex換電服務，得到消費者換電滿意度九成的肯定，以及每100次換電就有99次以上是滿電電池的成績。
除此之外，Kymco積極於機車騎士常去的都會熱區，與郊外景點進行Ionex換電站的建置，只用短短一年半的時間就完成了全台環島路線的開通，包含最高點的清境換電站、最南方的墾丁換電站，與最遠端的金門換電站。Ionex今年將完成2,000個換電站，涵蓋超過500個熱門景點的路線。
無論是到府服務的「Ionex尊榮換電」、走向消費者的「自家建站」、大街小巷的「便利換電站」、人潮熱點的「大型換電站」、接近九成的「顧客滿意度 」還是超過99%的「換電滿電率」，不變的是一個從消費者角度出發的顧客服務精神，用「最暖心的換電理念」，落實Kymco的品牌精神「最得我心」。
雄厚造車實力 全面拓展不同產品 滿足不同消費者需求
Kymco集團董事長柯勝峯表示，在Ionex產品方面，持續以最深厚的造車底蘊，提供讓顧客引以為豪的獨特產品。 Kymco擁有超過半世紀專注機車本業的研發製造經驗，超過20年投入電動機車的先進技術累積，我們所擁有的雄厚電動機車造車實力，讓Ionex在電動機車賽事上表現優異，也讓Kymco獲得全球知名品牌哈雷的認同，與哈雷集團LiveWire共同推動全球大型電動重機的發展。
Ionex在從人性出發的電車哲學下，全新發表四大車系、六款電動機車：
- i-Ｏne Ａir：最輕巧靈活的綠牌電動機車
Ionex i-One Air將提供兩種版本給消費者選擇，其中都會版建議售價49,800元，而Keyless版建議售價為55,800元。以台北市為例，建議售價為49,800元的Ionex i-One Air都會版，在扣掉政府補助後，最低僅需25,000元就可入主Ionex i-One Air (Ionex購車保養券1,000元、工業局補助7,000元、環保署汰舊換新補助3,800元、台北市汰舊換新補助5,000元、台北市振興加碼8,000元)。
- i-One Fly：最高續航力的白牌電動機車
Ionex i-One Fly同樣推出兩種版本，都會版建議售價為65,800元，而Keyless版建議售價則為69,800元。Ionex i-One Fly都會版建議售價為65,800元，以台北市為例，在扣掉政府補助後最低僅需40,000元即可入主，絕對是車主日常通勤生活的好夥伴 (Ionex購車保養券2,000元、工業局補助7,000元、環保署汰舊換新補助3,800元、台北市汰舊換新補助5,000元、台北市振興加碼8,000元)。
- S Pro 商用系列：最高動力與最高載重的換電商用電動車
- Rex暴龍系列：兼具陽剛動力與實用操駕的大動力電動機車
另外，為滿足都會騎士對更高動力性能的需求，Ionex進一步升級以性能取向的Ionex S車系，在導入Kymco大型電動重機的恆溫動力輸出技術與動態電門補正技術後，將 S車系的極限大幅度的提昇。
- Ionex S6：以全能座駕為訴求，擁有6.5kW的馬力，從0加速到時速50公里只要4.2秒，極速達到88公里。在全新動力升級之後，S6擁有7.0kW的馬力，從0加速到時速50公里只要3.9秒，極速達到92公里。S6以Ionex S車系的入門機種，性能越級挑戰市場眾多高階車款，能輕鬆滿足都會騎士在各種使用情境下的全方位需求。
- Ionex S7：以運動街跑為訴求，擁有7.2kW的馬力，從0加速到時速50公里只要3.7秒，極速達到92公里。在全新動力升級之後，S7擁有7.6kW的馬力，從0加速到時速50公里只要3.5秒，極速達到95公里。S7以強大的動力性能，提供極限操駕與快意奔馳的街跑特質，讓熱血騎士恣意享受卓越非凡的運動性能與騎乘感受。
- Ionex S7R：以城市鋼砲為訴求，配備ETS兩檔自動變速，是Ionex電動機車的旗艦機種。在全新動力升級之後，S7R的馬力大幅推升到8.3kW馬力，從0加速到時速50公里只需要3.3秒，極速更提升到時速98公里。以Kymco最先進的造車實力與電動車技術，將S7R的電車旗艦性能推升到前所未有的境界。
Ionex從人性出發的電車哲學，引領Kymco走在電動機車發展史上的最前線，以最暖心的換電理念，全面滿足消費者對電動車時代美好生活的期待；以最深厚的造車底蘊，帶給顧客最輕巧、最時尚、最舒適、最實用、最先進、最有效率、最長續航、最高動力、最佳性能的電動車款。
Kymco集團董事長柯勝峯表示：「我們會持續在二輪車電動化轉型的道路上，全面佈局、大步前進，實現電動車時代的願景，在全球電動機車的發展過程中，扮演最關鍵的角色。」
多重購車優惠 分期0利率再加碼 i-One Air換電版首年免費換電騎到飽
為歡慶Ionex i-One車系所推出的兩種全新車款，Ionex光陽電動車宣布即日起至12月31日止，將提供多重優惠給所有新車主！消費者只要購買Ionex i-One Air與Ionex i-One Fly任一車款，分期0利率與購車保養券二擇一的專屬優惠，若消費者選擇分期0利率優惠方案，則是Ionex i-One Air與Ionex i-One Fly兩款皆擁有12、24、30期分期0利率 (30期為花旗銀行獨家)；若消費者選擇購車保養券優惠，入主Ionex i-One Air車款可獲得1,000元購車保養券、入主Ionex i-One Fly車款可獲得2,000元購車保養券。此外，若消費者購入Ionex i-One Air，Ionex光陽電動車再加贈12個月免費騎到飽、若消費者購入Ionex i-One Fly再加贈保溫袋 (市價610元)。在換電服務方面，車主亦可同時享有年底前「雙免費」，不論是專人將電池外送到府的「尊榮換電」服務，或者是「換電免費799/499」的優惠方案，兩種加值服務全都能夠一起享有，Ionex就是要讓所有車主都能安心、放心，全心擁抱綠能！