駁斥林佳龍選辦操作災情　新北市府：選舉刻意扭曲

針對民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室召開記者會，指稱新北市長侯友宜無視可能造成災情的豪雨， 堅持赴新竹的相關質疑，新北市政府副發言人羅婉庭今（17）日發布新聞稿駁斥，相關局處及各區公所在昨日全日戒備，颱風來襲前就開始整備防災，密切監控雨勢變化，呼籲林佳龍選舉團隊不要再進行選舉操作，斷章取義，刻意扭曲。
羅婉庭表示，侯市長全天候通過通訊系統完整掌握雨勢以及各地區情況的變化，下午1點多前往EOC（緊急應變中心）視察，當時為常態性三級警戒開設，針對零星路樹倒塌、積水狀況，侯市長了解相關單位皆一一完成處理後，當場責成各單位同仁持續嚴加戒備、隨時回報，方赴後趟行程；強調當行程中得知強降雨又將來臨時，便立即取消後續行程， 即刻北返坐鎮指揮，完全沒有耽誤救災工作，並且於獲知汐止伯爵山莊災情後的第一時間，立即趕赴汐止伯爵山莊勘災。
羅婉庭進一步指出，另有關林陣營影射樹林保安市場積水為市場工程不善一事，市場處上午已經澄清，樹林保安市場為開放式攤集區，經查為臨側公園水溝排水不及溢流至市場，當下已立刻派員到場將市場積水抽乾，今日已進行清淤，並會同公所釐清排水不及原因。
對於林佳龍選辦發言人李坤城指稱新北市新聞局長張愛晶「睜眼說瞎話」，指侯市長可以一邊在新竹喊凍蒜、一邊在應變中心坐鎮，難道會「瞬間移動」？羅婉庭直言李坤城才是「睜眼說瞎話」，不肯張開眼睛看清楚市府說法，再度刻意斷章取義。