名家論壇》單厚之／藍軍2024會是侯盧配？

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4年前「九合一」選舉，韓國瑜、侯友宜的人氣遠比盧秀燕來得高，挑戰林佳龍的盧秀燕，看好度也遠不如侯友宜，選前最後階段打出的「禿子、漢子、燕子」，一定程度上拉抬了盧秀燕的選情。但這次大選，盧秀燕不僅已經成為藍軍全台的領頭羊之一，溫和、溫暖的人設也比侯友宜來得受歡迎。
今年大選，藍綠都提不出清晰、有力的主軸，足以激起支持者的熱情。以盧秀燕為首的「女力」，雖然談不上主軸或訴求，但至少打出了一個有別於綠營的「特色」。相形之下，同樣全國輔選的侯友宜，雖然被認為是藍軍2024年的希望，但在新聞的效果上，反而不如盧秀燕。
侯友宜日前已經不只一次暗示有意投入2024年總統大選，所以必須力拼在年底選舉中大勝，才能提高參選的正當性。媒體報導，侯友宜陣營設定要超越2018年得票記錄，贏對手40萬票。但在今年選情如此冷的情況下，難度不低。
根據《美麗島電子報》最新公布的台中市民調顯示，盧秀燕的支持度已經上升到6成2，而蔡其昌則降為1成8，雙方差距從上個月的39.6%，擴大到44.6%。如果情勢發展沒有太大的變化，最終盧秀燕無論得票比例的差距或是贏蔡其昌的票數，都可以高過侯友宜和林佳龍的差距，也難怪媒體會在盧秀燕2024的角色上做文章。
盧秀燕從1994年當選省議員以來，從政已經將近30年。長期以來，盧秀燕雖然形象保持得不錯，但不算是超級政治明星，也從來沒有強出頭、硬要爭到底的紀錄。若說盧秀燕會因為自己「變大尾」而沖昏了頭，在今年當選後就轉戰2024，其實並不符合她過去給人的印象和人設。所以蔡其昌陣營近日質疑盧秀燕可能「落跑」，但並沒有引起太多的討論。
2018年韓國瑜轉戰總統大選，讓國民黨在2020年輸到脫褲子。明年如果侯友宜要選總統，藍軍還可以宣稱「已經是第二任，和韓國瑜不同」、「選前有暗示選民，並非突然落跑」、「藍軍沒強棒，不得不然」等等，來降低選民的反感。但若兩個得票最高的直轄市長一起落跑，那就沒有什麼可以解釋的，不僅是致命的災難，也沒有勝選的可能。
日前，盧秀燕到新竹市替國民黨參選人林耕仁站台，隔天卻又在台中同台民眾黨新竹市長參選人高虹安，雖然盧秀燕多次重申支持林耕仁「無庸置疑」，但仍讓林耕仁陣營感到難堪、錯愕，昨天又找了侯友宜同台。
盧秀燕和高虹安同台，無論出發點是為了製造新聞、強化「女力」的形象或其他緣故，都恰恰顯示盧秀燕並無意2024年大選。如果真的想要成為明年國民黨總統、副總統的提名人，斷不能在此時此刻，在黨內留下這樣的話柄。
對盧秀燕而言，最好的情況就是在這次大選中，壯大自己的影響力、強化自己的政治能量。今年選舉過後，國民黨的大小事、未來侯友宜與朱立倫之間的競爭，都少不了盧秀燕的支持。如果侯友宜真的轉戰總統大選，盧秀燕就是藍軍最大最強的地方諸侯。萬一侯友宜當選，2026年盧秀燕市長任滿後入閣，自是水到渠成之事；即便侯友宜沒選上總統，2028年必然還有盧秀燕的角色。
●作者：單厚之／資深媒體人
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