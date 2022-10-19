憤怒麻辣有多辣？PASTAIO X廚佛瑞德推「爆汗」義大利麵

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▲廚佛瑞德Fred分享「三秒入魂川味麻辣燒醬」，費盡心思煉出絕妙香、麻、辣。（圖／記者蕭涵云攝）

而過去除了經典手工義大利麵，也常以各式創作菜驚艷饕客的PASTAIO，不斷嘗試結合中西式食材，搭配全新料理手法滿足大家味蕾。全新「辣烤午仔魚」將新鮮午仔魚烘烤後再撒上堅果碎，當細緻鮮嫩的魚肉搭配三秒入魂特製辣醬，可以完整吃出麻辣香，也可搭配酸甜爽口的莎莎醬，頗有異國風味。





另一道以義大利知名料理Pasta Arrabbiata為概念、翻玩出的「憤怒麻辣麵」，在鮮甜肉醬中再加上三秒入魂特調辣醬為基底一起拌炒，讓 吸附濃厚湯汁的麵條，香麻中帶有辣勁。建議可以先單吃炒辣的義大利麵，探探自己嗜辣的程度；不太能吃辣的消費者，建議可適度拌入盤底貼心鋪上的鮮甜肉醬再吃，以番茄的酸甜味稍微中和辣度。





▲憤怒麻辣麵，底部的鮮甜肉醬可適度中和辣度，售價330元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲辣烤午仔魚搭配三秒入魂特製辣醬，看似不紅、只沾一點點便默默沁汗，售價780元。（圖／記者蕭涵云攝）