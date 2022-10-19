憤怒麻辣有多辣？PASTAIO X廚佛瑞德推「爆汗」義大利麵
擁有20年專業廚師經歷的廚佛瑞德Fred，不只是私廚餐廳經營者、料理節目主持人，更身兼YouTuber以幽默風趣的口吻介紹美食，讓觀眾常在螢幕前笑著流口水；主打每日新鮮手工義大利麵的品牌PASTAIO，一開店旋即造成轟動，獲得「全台北最好吃」手工義大利麵稱號。今年秋季兩強聯手，PASTAIO將Fred推出的全新川味麻辣燒醬品牌「三秒入魂」，結合義大利料理打造中西結合的「憤怒麻辣麵」、「辣烤午仔魚」兩道獨家餐點，香麻沁汗，相信是能擄獲嗜辣者的新歡。
由知名料理YouTuber廚佛瑞德Fred研發的「三秒入魂川味麻辣燒醬」，以純手工熬煮，取川菜靈魂的青紅花椒為主軸，搭配小茴香、丁香、八角、桂皮等數十種頂級中藥底料，將川菜中經典的香、麻、辣都發揮出來，據Fred分享，他「最喜歡單純麻跟辣的味道」，認為其實不用沾取過多的醬料，光靠這兩個特點就能夠味又好吃。
而過去除了經典手工義大利麵，也常以各式創作菜驚艷饕客的PASTAIO，不斷嘗試結合中西式食材，搭配全新料理手法滿足大家味蕾。全新「辣烤午仔魚」將新鮮午仔魚烘烤後再撒上堅果碎，當細緻鮮嫩的魚肉搭配三秒入魂特製辣醬，可以完整吃出麻辣香，也可搭配酸甜爽口的莎莎醬，頗有異國風味。
另一道以義大利知名料理Pasta Arrabbiata為概念、翻玩出的「憤怒麻辣麵」，在鮮甜肉醬中再加上三秒入魂特調辣醬為基底一起拌炒，讓吸附濃厚湯汁的麵條，香麻中帶有辣勁。建議可以先單吃炒辣的義大利麵，探探自己嗜辣的程度；不太能吃辣的消費者，建議可適度拌入盤底貼心鋪上的鮮甜肉醬再吃，以番茄的酸甜味稍微中和辣度。PASTAIO X 三秒入魂 feat. 廚佛瑞德Fred聯名限定餐點
時間：2022/10/14～11/13
地點：PASTAIO 光復店（台北市大安區光復南路290巷32號）、內湖店（台北市內湖區瑞光路584號）
訂位：PASTAIO官方網路訂位