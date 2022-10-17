中國鄭州宣布「生產經營活動」全暫停 居民非必要不得出
中國疫情自十一國慶連假後出現多點爆發，國家主席習近平更在日前的二十大政治報告中強調動態清零的必要性，而近日河南省鄭州市接連傳出多起病例也讓當地民眾叫苦連天，稱自己所在的社區或公司已經提前開始封控；而鄭州市官方今（17）日發出也公告將啟動「靜默」管理，要求居民非必要不可外出，所有營業場所都暫停生產經營。
鄭州市疫情防控指揮部稍早發出公告，證實近日鄭州出現多起外地移入所造成的後續確診病例，導致部分地區陷入防疫危機，為了更好做到「早發現」並快速阻斷傳播鏈，當局將持續開展區域核酸檢測，並進行加快檢查處置、減少人員聚集、嚴格外出查驗、完善民生保障等措施。
其中一旦發現核酸檢測結果異常，將第一時間對相關人員活動軌跡涉及的社區、單位、公共場所等風險區域進行臨時封控管理、限制人員出入；鄭州市當局也要求民眾非必要不外出、不離開鄭州，稱這些臨時封控會對居民造成不便，但必須要居民理解配合。
公告指出，若民眾真的有去外地的需求，必須備妥所屬社區證明並查驗健康碼、24小時內核酸檢測陰性證明，從外地返回鄭州的民眾則需要提前3天向當局報備，並查驗健康碼、行程碼和24小時內核酸檢測陰性證明，配合鄭州相關防疫規定。
此外，鄭州市當局也表示除了超市、農貿市場、藥店、醫療機構和白名單企業等維持基本生活運作的企業外，其他營業場所都得暫停經營活動，就連餐廳也宣布禁止內用，學校則必須改採線上教學。