光陽佈局Ionex 3.0一次6款新車亮相　S系列邁入3秒俱樂部

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Ionex全新發表四大車系、六款電動機車：
i-Ｏne Ａir：最輕巧靈活的綠牌電動機車
i-One Air重量只有79公斤，座墊高73.8公分，是最輕巧最靈活的i-One綠牌電動機車，專為女性設計省力駐車中柱，i-One Air比100c.c. 油車還輕巧。
i-One Fly：最高續航力的白牌電動機車
雙顆電池機種i-One Fly，續航里程高達180公里，是市場上續航力最高的白牌電動機車。
S Pro 商用系列：最高動力與最高載重的換電商用電動車
Pro商用系列S6 Pro與S7 Pro，是針對有特定載物需求，長時間在外奔波的行業達人所設計。 Pro商用系列以市場換電商用電動車中，最高戴重的後載貨架與最高扭力的動力輸出，滿足有經常載物需求的騎士。
Rex暴龍系列：兼具陽剛動力與實用操駕的大動力電動機車
Rex暴龍系列S6 Rex與S7 Rex是針對喜好回歸機能本色，追求自信操駕與自在出行的機車達人所設計。以陽剛個性的外型、扎實飽滿的動力、實用取向的配備為主。
此外，Ionex進一步升級以性能取向的Ionex S車系，在導入KYMCO大型電動重機的恆溫動力輸出技術與動態電門補正技術後，將 S車系的極限大幅度的提昇。
Ionex S6：在全新動力升級之後，S6擁有7.0kW的馬力，從0加速到時速50公里只要3.9秒，極速達到92公里。
Ionex S7：以運動街跑為訴求，在全新動力升級之後，S7擁有7.6kW的馬力，從0加速到時速50公里只要3.5秒，極速達到95公里。
Ionex S7R：以城市鋼砲為訴求，配備ETS兩檔自動變速，是Ionex電動機車的旗艦機種。在全新動力升級之後，S7R的馬力大幅推升到8.3kW馬力，從0加速到時速50公里只需要3.3秒，極速更提升到時速98公里。