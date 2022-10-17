2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

光陽佈局Ionex 3.0一次6款新車亮相　S系列邁入3秒俱樂部

▲光陽工業KYMCO今(17)日正式宣告「全面佈局」Ionex 3.0，同時推出六款備受市場關注的全新電動機車。（圖／記者周淑萍攝）
▲光陽工業KYMCO今(17)日正式宣告「全面佈局」Ionex 3.0，同時推出六款備受市場關注的全新電動機車。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-17 21:16:43

光陽工業KYMCO今(17)日正式宣告「全面佈局」Ionex 3.0，同時推出六款備受市場關注的全新電動機車，更全面動力升級性能取向的Ionex S車系。Ionex全新車款「i-One Air」是最輕巧靈活的綠牌電動機車、「i-One Fly」是市場上續航力最高的白牌、「S Pro商用系列」S6 Pro與S7 Pro是市場上最高動力與最高載重的換電商用電動車，而「S Rex暴龍系列」S6 Rex與S7 Rex兼具陽剛動力與實用操駕；S車系經動力升級後，Ionex S7R是性能大幅領先市場同級的新世代旗艦電車，性能升級的S系列全機種全面邁入3秒俱樂部。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲光陽2022電動車記者會。(圖／記者周淑萍攝)
▲記者會上宣布，性能升級的S系列全機種全面邁入3秒俱樂部。(圖／記者周淑萍攝)
KYMCO用一年半的時間完成了全台環島路線的開通，今年將完成2,000個換電站，涵蓋超過500個熱門景點的路線。同時，為了滿足電動機車騎士對能源補充的全方位需求，推出「Ionex尊榮換電」專人到府換電服務，由消費者提供合適地點，把換電站建置在自家樓下，並首創便利換電站，讓鄰家的換電站就「站在你身邊」。

Ionex全新發表四大車系、六款電動機車：

i-Ｏne Ａir：最輕巧靈活的綠牌電動機車

i-One Air重量只有79公斤，座墊高73.8公分，是最輕巧最靈活的i-One綠牌電動機車，專為女性設計省力駐車中柱，i-One Air比100c.c. 油車還輕巧。

i-One Fly：最高續航力的白牌電動機車

雙顆電池機種i-One Fly，續航里程高達180公里，是市場上續航力最高的白牌電動機車。

▲光陽2022電動車記者會。(圖／記者周淑萍攝)
▲i-One Air是最輕巧最靈活的i-One綠牌電動機車，專為女性設計省力駐車中柱。(圖／記者周淑萍攝)
S Pro 商用系列：最高動力與最高載重的換電商用電動車

Pro商用系列S6 ProS7 Pro，是針對有特定載物需求，長時間在外奔波的行業達人所設計。 Pro商用系列以市場換電商用電動車中，最高戴重的後載貨架與最高扭力的動力輸出，滿足有經常載物需求的騎士。

Rex暴龍系列：兼具陽剛動力與實用操駕的大動力電動機車

Rex暴龍系列S6 RexS7 Rex是針對喜好回歸機能本色，追求自信操駕與自在出行的機車達人所設計。以陽剛個性的外型、扎實飽滿的動力、實用取向的配備為主。

▲光陽2022電動車記者會。(圖／記者周淑萍攝)
▲Pro商用系列可滿足有經常載物需求的騎士。(圖／記者周淑萍攝)
此外，Ionex進一步升級以性能取向的Ionex S車系，在導入KYMCO大型電動重機的恆溫動力輸出技術與動態電門補正技術後，將 S車系的極限大幅度的提昇。

Ionex S6：在全新動力升級之後，S6擁有7.0kW的馬力，從0加速到時速50公里只要3.9秒，極速達到92公里。

Ionex S7：以運動街跑為訴求，在全新動力升級之後，S7擁有7.6kW的馬力，從0加速到時速50公里只要3.5秒，極速達到95公里。

Ionex S7R：以城市鋼砲為訴求，配備ETS兩檔自動變速，是Ionex電動機車的旗艦機種。在全新動力升級之後，S7R的馬力大幅推升到8.3kW馬力，從0加速到時速50公里只需要3.3秒，極速更提升到時速98公里。

▲光陽2022電動車記者會。(圖／記者周淑萍攝)
▲Rex暴龍系列以陽剛個性的外型、扎實飽滿的動力、實用取向的配備為主。(圖／記者周淑萍攝)

LINE免費貼圖下載沒？官方「寵粉」不是Bug　期限到今晚

尋找林怡姍！手機號碼有「013」　免費請看Disney+三個月

Apple Music空間音訊首次在非蘋裝置上　將載入賓士車

YouTube新功能來了！成iPhone桌面小工具　秒設捷徑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀