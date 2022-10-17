戰狼變地痞？示威者抗議二十大　遭拖入中國領事館圍毆

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但在當地時間下午2時半左右，突然有領事館人員走出來，稱因收到館方指示，必須拆除大街上的習近平畫像，引起在場示威者不滿。示威者稱，英國有集會自由，畫像放在公共場所，中方無權干涉。
不料在10分鐘之後，又有多名戴著口罩的男子人員自領事館內走出，毀壞標語並且帶走諷刺習近平的畫像，更嘗試將2名示威者拉到領事館內。此時其中一名示威港人青年Bob被硬扯進領事館大門內，便遭到領事館人員揮拳襲擊，後來遭到趕到場的英國警察救出。
從現場的影片可以看到，示威者將標語跟習近平畫像放在街道上，接著有白髮戴著口罩的黑衣男子上前踹壞標語，接著雙方爆發肢體衝突，隨後有一群人擠在領事館門口，在雙方扭打的過程中，能發現領事館人員試著將示威者拉入領事館，一旁的英國警察上前阻止，但仍有一名示威者被拉進去，遭到多名領事館人員圍毆，英國警察衝進去將人拉出來後，才終於將雙方隔開。
根據《自由亞洲電台》報導，有消息指出，最先上前踹毀「天滅中共」及扯下其它標語的白髮男子就是中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原。事後這名男子還與打人者勾肩搭背。
被拉入領事館內圍毆的男子Bob表示，「我被拉進去之後被拳打腳踢，臉上有傷痕，有流血、腫，頭上有頭髮被扯走，有腫傷，頸、背脊都有瘀傷，腰也有點痛。」他的全身多處有傷痕，坦言受襲過程令他感到「整個事情十分恐怖」。
Bob指出，「如果在這樣的情況下，都可以隨便走出來拉人進去拳打腳踢，如果在裡頭殺人，英國政府是不是也無可奈何？」他呼籲英國政界人士要強烈譴責事件，不能接受和平示威者被人襲擊。
但Bob也指出，這不能歸咎於警方反應慢，因為他們不能擅自進入領事館範圍執法，但「這種事情不容發生」。
英國大曼徹斯特警察（Greater Manchester Police）表示，正在進一步調查事件，並將加強巡邏；英國外交部消息稱正尋求「緊急釐清事態」。
中國領事館則對《BBC》稱，對「一小撮『港獨』分子未經批准」在領館外聚集，並懸掛「侮辱中國國家元首的畫像」表示強烈憤慨和堅決反對，並要求英方「確保我領事機構和人員的安全與尊嚴」。
這段影片在網路上流傳後，有網友表示，「示威者和警察都沒見過外交人員這麼無恥囂張」、「這不是戰狼，這是地痞流氓」。旅美的中國科普作家方舟子則指鄭曦原「親自出馬」，「他是不是認為自己有外交豁免權就可以無視英國法律，把英國當中國？」，稱這是目前為止最牛的中國戰狼外交官，真敢動手。