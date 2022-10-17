交往5天花10萬！疑金錢糾紛釀殺機 馬國女大生魂斷台灣
本月13日下午，一名30歲陳姓男子，在新北市鶯歌住處輕生，警方獲報後隨即將他送醫救治，不料途中，陳男竟告知員警，他在台北市士林區大東路某租屋處「掐死了一個女的」，根據警方調查，被害女子為馬來西亞籍女大生，外表長相甜美，卻慘遭陳男殺害，陳屍租屋處床上；陳男今（17）日出院，由警方押解回分局製作筆錄，他聲稱兩人交往短短5天，就為了女方花了10多萬元，案發當天，兩人疑因金錢起爭執，他才失手將人殺害。
17日下午，陳男從林口長庚醫院被押解回到警局應訊，陳男向警方表示，2人於今年4月間在IG上認識，當時女方還和前男友交往，直到8月兩人才進一步認識，10月8日開始正式交往，期間也有發生性關係，但幾天相處下來，陳男不滿女方都「只花他的錢」。
陳男表示，2人交往僅5天，兩人去了101約會、外縣市遊玩、出入高檔餐廳等，花了他將10萬多元，因此心生不滿，13日案發當天，2人疑似因金錢發生爭吵，陳男一怒之下動手，沒想到卻失手把女方勒斃，陳男辯稱「只是想嚇嚇她」，沒想到卻發生憾事。據了解，陳男為南投人，今年7月才在新北鶯歌承租房子，陳男篤信佛教，房內放有數本佛經，不料卻為金錢糾紛鑄下大錯。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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