黃義交墜樓亡！回顧發跡從政路　貼文停在10年前立委敗選

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2002年及2005年時，黃義交都披「橘袍」參選台中市選舉區立法委員，且都順利當選，2007年因國親協議改披中國國民黨戰袍，2008年立法委員選舉中，打敗普遍被看好的民主進步黨籍對手何敏豪順利連任。
不過，2012年時，立委選戰黃義交敗給時任民進黨行政院新聞局局長林佳龍，政治路受挫，從此淡出政壇；敗選後，黃義交坦然接受結果。
他在2012年1月15日發文寫道，「好朋友平安：這次選舉結果，未能達成您的期待，在此先致上歉意。對於您的支持，義交將永誌於心。最後，敬祝大家新年快樂、闔府平安。」而他本人臉書最後一篇貼文也停在2012年，闡述自己從政的心路歷程。（編輯：孫唯容）
黃義交的最後一篇臉書貼文全文：
春夏秋冬，又是一年開始。
去年，是我擔任台中市立法委員十三年的高峰與結束。
過去一年，我在本屆任期的全國重大立法達成十二項，選區的重大建設也陸續完工或定案。雖然，年底的連任競選最終失利，但我真心感謝選民十三年來所賜予我的支持和機會，沒有這十三年的民主洗禮與選戰磨練，我的生命不會如此璀璨充實。
同時，我要感謝上蒼的恩典，賜給我可以重新整備人生的空間。在下一個階段，我會努力歷練自己成為一個更完整的人，無論我人在哪裡，我仍會貢獻自己的心志與經驗，因為，服務人群，早已經內化成我的習慣與本能。
今天大年初一，誠心祝願吾國吾民以及吾鄉吾土，都能平安康泰、蒸蒸日上，更祝福我的好友們凡盡心者皆如意、凡盡力者皆成功。
義交與您同行，我們一起向前走！
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