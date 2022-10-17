宋楚瑜愛將黃義交猝逝！曾因寶寶事件捲周玉蔻三角戀

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2002年、2005年黃義交都以親民黨籍參選台中立委並順利當選，2007年因國親協議，改披國民黨戰袍，並在2008年立委選舉中打敗普遍較被看好的民進黨對手何敏豪，順利連任；2012年，立委選戰則敗給民進黨對手林佳龍，連任失敗。
立委落選之後，時任台中市長的胡志強曾邀請黃義交擔任台中市政府副秘書長，但就在上任前夕，黃義交突然致電給胡志強，表達因身體健康因素，遭醫生建議不要就職，胡志強因此取消派令。
此後，黃義交逐漸淡出政壇，不過，在2014年胡志強尋求台中市長連任，遭遇強敵林佳龍，許久未現身的黃義交也親自力挺，贈送金庸武俠小說同名的「屠龍刀」給胡志強。
黃義交雖淡出政壇，但仍維持與宋楚瑜的好交情，兩人也時常聯繫。2016年，宋楚瑜擔任總統蔡英文APEC特使，宋楚瑜為了盡所能展現功力，對於每個細節都非常謹慎小心，還派黃義交先到秘魯打點佈局，並刺探軍情，可見宋楚瑜對於黃義交的信任與重視。
黃義交過去曾捲入資深媒體人周玉蔻、名媛何麗玲的三角戀情，被稱為「寶寶事件」震撼政壇。黃義交曾與周玉蔻交往，周玉蔻聲稱曾為了黃義交墮胎；不過，當時黃義交劈腿名媛何麗玲。
周玉蔻後來跟何麗玲聯手設局，周玉蔻躲在何麗玲家中的衣櫃，偷聽黃義交跟何麗玲的對話。當時，何麗玲質問黃義交跟周玉蔻是什麼關係，而黃義交回「那個沙皮狗啊」，讓周玉蔻氣憤地衝出衣櫃大罵黃義交。
不過，在事件爆發之後，黃義交跟何麗玲卻公開情侶身份，周玉蔻就退出這段關係，只是後來黃義交跟何麗玲兩人戀情也沒了下文。
黃義交今（17）日晚間驚傳從內湖文德路住家墜樓。警消獲報立即趕抵現場，發現他已無生命跡象，緊急將他送往三軍總醫院急救，但仍因傷重不治。
許多黃義交親民黨好友被問及此事都十分驚訝，不過，也外傳黃義交退出政壇後飽受憂鬱症所苦，才會選擇走上此路。
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