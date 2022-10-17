不滿交往5天花10萬！馬國女大生殞命　嫌遭聲押禁見

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳男表示，2人交往僅5天，兩人去了101約會、外縣市遊玩、出入高檔餐廳等，花了他將10萬多元，因此心生不滿，13日案發當天，2人疑似因金錢發生爭吵，陳男一怒之下動手，沒想到卻失手把女方勒斃，陳男辯稱「只是想嚇嚇她」。
案件發生後，陳男跑回鶯歌住處輕生，一開始僅坦承「協助女友加工自殺」，但警方為此說詞存疑，檢警相驗遺體後，發現女大生頸部有勒痕，衣著十分完整，現場也無打鬥跡象，隔壁室友也無聽見呼救，研判女大生可能遭下藥迷昏後被勒斃，正釐清其體內有無藥物反應。
17日檢察官訊問後，認為陳嫌殺人罪嫌重大，因其所犯為重罪，且有逃亡、勾串證人及湮滅證據之虞，且有羈押之必要，依法向士林地方法院聲請羈押禁見。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995