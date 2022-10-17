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不滿交往5天花10萬！馬國女大生殞命　嫌遭聲押禁見

▲馬國女大生遭勒斃殺害，陳嫌供稱不滿女方花他的錢，才想嚇嚇她卻失手殺人。（圖／翻攝畫面）
▲馬國女大生遭勒斃殺害，陳嫌供稱不滿女方花他的錢，才想嚇嚇她卻失手殺人。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-10-17 21:55:532022-10-17 21:58:38

本月13日，30歲陳姓男子涉嫌殺害馬國女大生，他聲稱不滿女方僅交往5天，就花了他10多萬元，案發當天2人疑因金錢糾紛爭執，陳男一怒之下動手殺害女方。17日，陳男由警方押解回分局製作筆錄，訊後移送士林地檢署，檢察官訊問後，認為被告陳嫌殺人罪嫌重大，向士林地院聲請羈押禁見。

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▲陳男今（17）日出院，由警方押解回分局製作筆錄，他聲稱兩人交往5天，就為了女方花了10多萬，案發當天兩人因金錢起爭執，他才失手將人殺害。（圖／翻攝畫面）
▲陳男今（17）日出院，由警方押解回分局製作筆錄，他聲稱兩人交往5天，就為了女方花了10多萬，案發當天兩人因金錢起爭執，他才失手將人殺害。（圖／翻攝畫面）
據了解，陳男向警方供稱，2人於今年4月間在IG上認識，當時女方還和前男友交往，直到8月兩人才進一步認識，10月8日開始正式交往，期間也有發生性關係，但幾天相處下來，陳男不滿女方都「只花他的錢」。

陳男表示，2人交往僅5天，兩人去了101約會、外縣市遊玩、出入高檔餐廳等，花了他將10萬多元，因此心生不滿，13日案發當天，2人疑似因金錢發生爭吵，陳男一怒之下動手，沒想到卻失手把女方勒斃，陳男辯稱「只是想嚇嚇她」。

案件發生後，陳男跑回鶯歌住處輕生，一開始僅坦承「協助女友加工自殺」，但警方為此說詞存疑，檢警相驗遺體後，發現女大生頸部有勒痕，衣著十分完整，現場也無打鬥跡象，隔壁室友也無聽見呼救，研判女大生可能遭下藥迷昏後被勒斃，正釐清其體內有無藥物反應。

17日檢察官訊問後，認為陳嫌殺人罪嫌重大，因其所犯為重罪，且有逃亡、勾串證人及湮滅證據之虞，且有羈押之必要，依法向士林地方法院聲請羈押禁見。（編輯：孫唯容）

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