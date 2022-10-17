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新媒體藝術家黃心健的元宇宙劇場　《Ｘ人稱》在高美館

▲高美館攜手國際知名新媒體藝術家黃心健共同推出大型特展《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.17）
▲高美館攜手國際知名新媒體藝術家黃心健共同推出大型特展《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.17）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-10-17 22:03:36

高雄市立美術館呼應「台灣設計設計台灣」精神，攜手國際知名新媒體藝術家黃心健共同推出大型特展《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》，展出多件斬獲國際大獎的VR虛擬實境作品，現場亦提供零距離的沉浸式觀賞體驗，引領觀眾進入藝術家既寫實又超現實的虛實世界。

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▲《Ｘ人稱》展出多件斬獲國際大獎的VR虛擬實境作品，現場亦提供零距離的沉浸式觀賞體驗。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.17）
▲《Ｘ人稱》展出多件斬獲國際大獎的VR虛擬實境作品，現場亦提供零距離的沉浸式觀賞體驗。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.17）
高雄市副市長史哲表示，展覽以《X人稱》前衛的命題，從VR發展到XR其實正是前瞻性的具體表現，而在這兩年的疫情之中，人們長期佩戴著口罩生活、難以識別彼此也像是某種層面的虛擬實境，在如此氣氛下來體驗VR虛擬實境的展出亦是讓人省思。

▲藝術家黃心健其創作以VR虛擬實境與沉浸式、互動式的展演，讓觀眾成為作品中「虛擬存在」的主角。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.17）
▲藝術家黃心健其創作以VR虛擬實境與沉浸式、互動式的展演，讓觀眾成為作品中「虛擬存在」的主角。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.17）
藝術家黃心健致力於透過藝術與科技，突破傳統框架與視覺感官的界限，此次是首次於高美館展出他個人在台灣的大型回顧展。其創作以VR虛擬實境與沉浸式、互動式的展演，讓觀眾成為作品中「虛擬存在」的主角，以沉浸式體驗轉化傳統「說故事」的形式，創造出「活在故事裡」的藝術體驗。此次特展完整呈獻黃心健屢獲國際獎項肯定的VR系列作品，包含《沙中房間》、《登月》、《高空》、《輪迴》與《失身記》等。

高美館館長李玉玲指出，特展能夠順利成行，感謝文化部、客家委員會以及高雄市政府傾力相助，同時也幸得企業慷慨協力。更多特展活動訊息，敬請鎖定於《Ｘ人稱》官網（being-x.kmfa.gov.tw）、Facebook粉絲團及Instagram「高雄市立美術館」。

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