側寫／曾因緋聞纏身重傷形象　黃義交轉戰國會靠實力問政

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他的好脾氣，一直為媒體所稱道，擔任立委10多年，對待媒體總是笑臉迎人。又例如曾有次，他眼睛疑似動刀割雙眼皮，他耐著性子解釋，是長針眼才眼睛腫，「我本來就雙眼皮，幹嘛割？」亦或是周玉蔻近年來風波不斷，也常有媒體致電，要他評論舊情人，他也只會笑著說，「哈哈，尊重、祝福，希望她（周玉蔻）沒事。」
黃義交在台中的立委選區，原本就綠大於藍，為了應付問政與跑攤，他常台北、台中兩地跑，有時候晚上在台中行程結束後，夜裡到了九點多、十點，還會看到他出現在立法院辦公室，他說因為隔天有委員會，要回來準備資料。「還是你趕回來台北約會？」偶遇他的媒體還是忍不住虧他，他急忙秀出手上抱著的一疊資料，「你看我都在做功課哪有時間約會？」
但即使努力問政，仍不敵選區的現實。2012年立委選戰，黃義交以1萬多票的差距，敗給對手林佳龍，自此離開政壇。敗選之後，他曾獲當時台中市長胡志強邀請，擔任市府副秘書長，但最後卻未到任，據傳就是身體出現狀況。但他偶爾還是會現身立法院，主要是為第三勢力奔走，希望整合王金平、宋楚瑜等力量，讓選民在藍綠之外能有新的選擇。2020年前夕，還一度傳出宋王合參選正副總統，可惜最後因韓國瑜的韓流意外崛起，不了了之。
黃義交是宋楚瑜省府團隊的頭號戰將，接著又四連任立委，20多年的政治生涯，不論公領域或私生活，都備受關注。離開政壇後，有媒體想邀約他專訪，他說自己現在從商，也不想再提以前的事，「我只是個小人物，沒什麼好寫啦。」離開政壇越久，黃義交越來越少與外界聯絡，一如他過去十幾年來的低調潛沉，甚至他的臉書，也停留在2012年就未曾再更新。如今再度登上新聞版面，竟是他墜樓身亡的消息，政壇友人只有錯愕與不捨，但他的好脾氣與好人緣，會一直長存大家的心中。
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