黃義交墜樓亡　立院老戰友盧秀燕籲：多給家屬一點空間

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2012年立法委員選舉，盧秀燕繼續連任，黃義交卻敗給林佳龍，當時台中市長胡志強曾邀他擔任台中市政府副祕書長，黃義交於到任前2日以「身體因素」婉辭，其後淡出政壇。
年底九合一大選，台中市山線鐵路高架化成為藍綠交鋒議題，盧秀燕日前還公開感謝現任立委楊瓊瓔、江啟臣及前立委徐中雄、黃義交等人，當年一同出力爭取預算，不料晚間竟得知故人惡耗。她透過台中市新聞局表示：「我跟義交是立法院同事，義交也是我的台中市政顧問，第一時間得知消息，深感震驚不捨，希望大家先給家屬多一點空間處理後事。」
黃義交是雲林縣虎尾人，他與前妻鄭春悅離婚後，鄭春悅攜女赴美。昔日副手、前文化部次長陳永豐得知後相當震驚，他表示3個月前疫情趨緩，他和行政院新聞局的同事聚會，黃義交還穿著一襲白襯衫跟牛仔褲參加、精神看起來相當不錯。
當年省長民選後，黃義交是第一任省新聞處處長、陳永豐是副處長。黃義交調職省祕書處後由陳永豐代理，兩人除了省府同事4年，之前也在行政院新聞局共事、一起到南非進修。陳永豐說，他們的交情就像兄弟，即使凍省，仍保持有「行政院新聞局」跟「南非進修」2個群組互動。當天一群老朋友聚在一起聊時事、聊公務，還相約下次一起去唱歌，兩個多小時完全看不出有任何異樣。
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