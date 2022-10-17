▲ 挑戰續航、載重、性能第一！Ionex 電動車追加推出多款新車，售價 49,800 元起

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四大車系六款電動機車：
- i-Ｏne Ａir：都會版售價新台幣 49,800 元 / Keyless 版 55,800 元
- i-One Fly：都會版售價新台幣 65,800 元 / Keyless 版 69,800 元
- S Pro 商用系列：S6 Pro 售價新台幣 78,800 元 / S7 Pro 版 86,800 元
- Rex 暴龍系列：S6 Rex 售價新台幣 76,800 元 / S7 Pro 版 84,800 元
Ionex 進一步升級以性能取向的 Ionex S 車系，導入恆溫動力輸出技術與動態電門補正技術後，將 S 車系動力小幅提昇。
- Ionex S6：售價新台幣 82,800 元
動力升級後：7.0kW 馬力，從 0 加速到時速 50 公里為 3.9 秒，極速達 92 公里。
- Ionex S7：售價新台幣 89,800 元
動力升級後：7.6kW 馬力，從 0 加速到時速 50 公里為 3.5 秒，極速達 95 公里。
- Ionex S7R：Keyless 版售價新台幣 102,800 元 / ABS 版售價新台幣 110,800 元
動力升級後：8.3kW馬力，從0加速到時速50公里為3.3秒，極速達98公里。
多重購車優惠 分期0利率再加碼 i-One Air 換電版首年免費換電騎到飽
為歡慶 Ionex i-One 車系推出多款車型，即日起至 12 月 31 日止，消費者只要購買 Ionex i-One Air 與 Ionex i-One Fly 任一車款，分期 0 利率與購車保養券二擇一的專屬優惠，若消費者選擇分期 0 利率優惠方案，則是 Ionex i-One Air 與 Ionex i-One Fly 兩款皆擁有 12、24、30 期分期 0 利率 (30 期為花旗銀行獨家)；若消費者選擇購車保養券優惠，入主 Ionex i-One Air 車款可獲得 1,000 元購車保養券、入主 Ionex i-One Fly 車款可獲得 2,000 元購車保養券。此外，若消費者購入 Ionex i-One Air，Ionex 光陽電動車再加贈 12 個月免費騎到飽、若消費者購入 Ionex i-One Fly 再加贈保溫袋 (市價 610 元)。在換電服務方面，車主亦可同時享有年底前「雙免費」，不論是專人將電池外送到府的「尊榮換電」服務，或者是「換電免費 799/499」的優惠方案，兩種加值服務全都能夠一起享有。