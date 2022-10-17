2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

挑戰續航、載重、性能第一！Ionex 電動車追加推出多款新車，售價 49,800 元起

▲ 挑戰續航、載重、性能第一！Ionex 電動車追加推出多款新車，售價 49,800 元起
▲ 挑戰續航、載重、性能第一！Ionex 電動車追加推出多款新車，售價 49,800 元起

2GameSome - 有車賞

2022-10-17 23:55:00

KYMCO今日（10/17）宣告「全面佈局」Ionex 3.0，以既有車型基礎追加推出六款電動機車，包含有綠牌電動機車「i-One Air」、續航力最長的白牌電動機車「i-One Fly」、動力與載重最高的換電商用電動車「S Pro 商用系列」，新造型設計的「S Rex 暴龍系列」；同時針對所有 S 車系動力升級，S 系列全機種全面邁入 3 秒俱樂部，Ionex S7R 最大馬力更來到 8.3kW 境界！

我是廣告 請繼續往下閱讀
四大車系六款電動機車：

  • i-Ｏne Ａir：都會版售價新台幣 49,800 元 / Keyless 版 55,800 元
綠牌電動機車 i-One Air 車重僅 79 公斤，座墊高只有 73.8 公分，透過精心調教的平順動力輸出、專為女性設計的省力駐車中柱，i-One Air 比 100c.c. 油車還輕巧、比 100c.c. 油車還好停。

  • i-One Fly：都會版售價新台幣 65,800 元 / Keyless 版 69,800 元
雙顆電池機種 i-One Fly 擁有更長的舒適座墊，搭配雙顆電池的設定，續航里程達 180 公里，成為當前市場上續航力最高的白牌電動機車。

  • S Pro 商用系列：S6 Pro 售價新台幣 78,800 元 / S7 Pro 版 86,800 元
Pro 商用系列 S6 Pro 與 S7 Pro，是針對有特定載物需求，長時間在外奔波的行業工作者所設計。 Pro 商用系列以市場換電商用電動車中，最高戴重的後載貨架與最高扭力的動力輸出。

  • Rex 暴龍系列：S6 Rex 售價新台幣 76,800 元 / S7 Pro 版 84,800 元
Rex 暴龍系列 S6 Rex 與 S7 Rex 主打更經濟實惠的市場買家，移除像是日行燈、緊急剎車警示燈、智慧警示燈系統，並加上隱藏式後扶手，以更簡單實用的配備，提供買家需求。

Ionex 進一步升級以性能取向的 Ionex S 車系，導入恆溫動力輸出技術與動態電門補正技術後，將 S 車系動力小幅提昇。

  • Ionex S6售價新台幣 82,800 元
動力升級前：6.5kW 馬力，從 0 加速到時速 50 公里為 4.2 秒，極速達 88 公里。

動力升級後：7.0kW 馬力，從 0 加速到時速 50 公里為 3.9 秒，極速達 92 公里。

  • Ionex S7售價新台幣 89,800 元
動力升級前：7.2kW 馬力，從 0 加速到時速 50 公里為 3.7 秒，極速達 92 公里。

動力升級後：7.6kW 馬力，從 0 加速到時速 50 公里為 3.5 秒，極速達 95 公里。

  • Ionex S7RKeyless 版售價新台幣 102,800 元 / ABS 版售價新台幣 110,800 元
動力升級前：7.2kW馬力，從0加速到時速50公里為3.5秒，極速達95公里。

動力升級後：8.3kW馬力，從0加速到時速50公里為3.3秒，極速達98公里。

多重購車優惠  分期0利率再加碼  i-One Air 換電版首年免費換電騎到飽

為歡慶 Ionex i-One 車系推出多款車型，即日起至 12 月 31 日止，消費者只要購買 Ionex i-One Air 與 Ionex i-One Fly 任一車款，分期 0 利率與購車保養券二擇一的專屬優惠，若消費者選擇分期 0 利率優惠方案，則是 Ionex i-One Air 與 Ionex i-One Fly 兩款皆擁有 12、24、30 期分期 0 利率 (30 期為花旗銀行獨家)；若消費者選擇購車保養券優惠，入主 Ionex i-One Air 車款可獲得 1,000 元購車保養券、入主 Ionex i-One Fly 車款可獲得 2,000 元購車保養券。此外，若消費者購入 Ionex i-One Air，Ionex 光陽電動車再加贈 12 個月免費騎到飽、若消費者購入 Ionex i-One Fly 再加贈保溫袋 (市價 610 元)。在換電服務方面，車主亦可同時享有年底前「雙免費」，不論是專人將電池外送到府的「尊榮換電」服務，或者是「換電免費 799/499」的優惠方案，兩種加值服務全都能夠一起享有。

光陽佈局Ionex 3.0一次6款新車亮相　S系列邁入3秒俱樂部

Kymco「全面佈局」Ionex 3.0，發表弄款新車，特邀「時尚天母」比莉站台！

iRent 攜職棒樂天桃猿 加入會員抽 VIP 包廂

品牌首款採專屬平台架構的休旅車，Mercedes-EQ 發表 EQE SUV

我是廣告 請繼續往下閱讀