培養優秀教練、裁判人才　全國體總副秘陳威任不遺餘力

中華民國體育運動總會規劃辦理運動教練暨裁判增能進修研習會，首次與國立東華大學體育與運動科學系合作於111年10月15日至16日辦理第六梯次教練暨裁判增能進修研習會，2天共計150位教練（裁判）參與，並與花蓮縣體育會攜手共同提升教練（裁判）專業知能。
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中華民國體育運動總會陳威任副秘書長表示，近年來體總全力配合教育部體育署輔導亞奧運項目特定體育團體辦理各級教練、裁判講習及培訓，為我國培養更多優秀的教練（裁判）人才，同時鼓勵教練與裁判持續增能，自我精進。依據現行規定，教練裁判每年須完成至少6小時及4年累積達48小時專業進修課程，使其證照之效期得以展延。此外，為了體恤東部地區的教練與裁判因路程遙遠、交通住宿及請假不易等因素，體總特別與國立東華大學體育與運動科學系合作辦理此次增能研習，只要是東部地區持教練、裁判證者參與增能進修，皆不收取報名費。體總未來再增能進修研習上為回應社會發展需求，性別平等及兒童安全課程也將是專業進修的重要新知，強化運動教練與裁判未來在職場的相關意識，以建構更安全運動環境。
國立東華大學徐輝明副校長致詞時表示，歡迎東部地區教練與裁判聚在東華大學，近年來東華大學積極配合地方所辦理的各項活動，花蓮是培育體育選手的搖籃，期許本校體育系的教授們協助本縣教練與裁判增增進運動科學領域的專業知識，強化基層選手的運動訓練，讓選手訓練可以事半功倍，爭金奪冠再造巔峰。此研習為第六梯次教練暨裁判增能進修研習會主題聚焦於運動科學領域，各場次的演講座談則是邀請到國立東華大學體育與運動科學系、慈濟科技大學兼具學術與實務經驗的專家學者共同研討，從運動生物力學-王令儀教授以科技輔助下肢肌力檢測:以測力板為例；運動生理-林嘉志教授分享賽前調整的二三事；運動心理-陳思羽教授分享運動心理遊戲闖關者的入門指南；運動傷害防護-吳金澤講師分享運動傷害防護與彈力帶應用等多方面，各場次的演講提供教練（裁判）增進與理解最新運動科學趨勢及訓練應用的發展，進而提高教練及裁判專業素質。
期待體總透過首次與花蓮縣政府、國立東華大學的合作，能夠持續拓展東部地區教練與裁判專業進修時數，提高運動教練與專業知能，進而提升整體競技實力。