▲ Land Rover Defender V8 增列 110 式樣，售價 683 萬元採 75 台限量販售

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深色專屬套件搭載，營造尊爵不凡的王者氣勢
Land Rover Defender 110 V8 Carpathian Edition 車色採用深色頂級喀爾巴阡灰金屬漆與緞光防護膜相互搭配，引擎蓋、尾門和車頂則採用亮澤黑與車身形塑對比；配置 22 吋亮黑色鋁合金輪圈與黑色卡鉗，極大化吸引路人目光焦點，全車透過一系列專屬外觀套件，塑造尊爵不凡的王者氣勢。車尾排氣管採用極具性能表率的雙側四出設定，車門兩側下飾板鑲嵌 V8 金屬銘版，為 Land Rover Defender 110 V8 Carpathian Edition 整體車身設計寫下最佳註解。
頂級材質交織，打造現代奢華的尊榮品味
進入車室，發光金屬門檻上鑲嵌著 V8 專屬字樣映入眼簾，彰顯其不凡的身分定位，全車座椅採檀木黑溫莎皮革，四幅式多功能方向盤採用麂皮包覆並搭配鍍鉻換檔撥片，形質俱佳的麂皮為車室奢華內裝增添性能氣息。排檔桿以及中央飾蓋則採皮革包覆營造更好的操作手感，結合貫穿中控儀錶的專屬緞光黑色裝飾與檀木黑車頂內篷，車室內嶄新設計語彙透過頂級材質運用，共同交織旗艦性能車型獨有的頂級奢華感受。
多項舒適配備與尖端科技，打造便利、舒適駕駛體驗
Land Rover Defender 110 V8 Carpathian Edition 長達 3,022 mm 的車身軸距創造更為寬敞的車內空間，四門設定使全車乘客皆能更為便利的進出車輛；針對載物需求，後行李箱具備固態 786L 的高水準表現；必要時，可透過後排座椅 40:20:40 分離最佳化車室內空間分配，展現全方位的機能表現。雙前座座椅具備 14 向電動調整、記憶、通風與加熱功能，後座同樣具備加熱功能；前擋風玻璃具備紫外線隔絕與加熱功能，兩側車窗採用深色玻璃與車頂全景式電動玻璃天窗交互搭配，結合環艙頂級氣氛燈與 Meridian 700W 頂級數位化環繞音響，完美營造與外界隔絕的舒適車室空間。三區恆溫空調控制系統兼具空氣品質偵測功能與車室負離子系統含 PM 2.5 懸浮微粒過濾功能，為旅途中所有成員提供適切的最佳乘坐質感。前座中央扶手具備製冷功能與手機無線充電，提供貼心的便利服務。
中控台搭載最新 11.4 吋 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示螢幕與 12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀錶板，結合駕駛座前抬頭顯示器，提供直覺且清晰的操作介面，整合車輛控制功能，並具備無線 Apple CarPlay® 與 Android AutoTM 智慧型手機連網功能，多方提供駕駛全面的行車資訊。多項舒適配與尖端科技全面搭載，使每趟探索世界的旅程之中，都能擁有極為便利、舒適的駕馭體驗。
強悍性能表現成就絕佳操控體驗
Land Rover Defender 110 V8 Carpathian Edition 以全新打造的 D7x 全鋁合金車體為基礎，搭載集團旗艦動力 5.0L 八缸機械增壓汽油引擎，最高動力輸出達到 525 PS 與 625 Nm，在 8 速手自排變速箱挹注之下，0-100 km/h 加速僅需 5.4 秒，最高極速更可達 240 km/h。特製化調校的底盤搭載電子氣壓懸吊系統與 Adaptive Dynamics 主動動態系統透過每秒高達 500 次駕駛動作分析，即時掌握車輛動態，優化車輛平衡動態反應，結合電子主動式後軸差速器，更將道路與越野性能表現同步提升至最高水準，不論面對艱難地形或高速行駛，都能展現強大的性能本色。搭載最新 Terrain Response 2® 第二代全地形反應系統，可針對不同地貌進行最適當的動力輸出模式調整，結合可調式地形反應系統更可進一步在所選的模式之下進行更詳細的設定；駕駛人亦可透過 ClearSight 對地視野與水深偵測功能的輔助，針對眼前路況最佳化車輛穿越地形的強大能力。
多項主被動防護科技全面搭載，360 度守護行車安全
先進主被動安全防護系統全面搭載，包含 360 度 3D 環景顯影系統與 360 度停車輔助功能、ACC 主動定速含車流排隊輔助功能、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點偵測輔助系統、DSC 循跡動態穩定控制系統、HDC 陡坡緩降控與上坡起步輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統、駕駛注意力監控系統、後方車流警示與後方碰撞警示，實現全方位安全防護。
全地形王者最新豪奢之作，正式在台上市
Land Rover Defender 110 V8 Carpathian Edition擁有 525 PS 與 625 Nm 強悍動力表現，深色專屬 Carpathian 外觀套件營造強烈濃厚性能氣息，多項頂級材質交織與尖端車載科技結合，完美體現現代奢華設計美學與奢華尊榮的旗艦座駕。Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎積極與英國原廠爭取更多配額已滿足台灣層峰買家的期待，今（17）日正式宣布導入全新車型 Land Rover Defender 110 V8 Carpathian Edition，建議售價為新台幣 683 萬元，全台限量 75 輛；90 車型同步提供選擇。敬邀所有喜愛獨到品味的層峰買家蒞臨全台授權經銷商，品味鑑賞全地形王者最新豪奢之作。
|Land Rover Defender V8 Carpathian Edition 建議售價
|車型
|2023.5 年式
|Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition
|667 萬元
|Land Rover Defender 110 V8 Carpathian Edition
|683 萬元