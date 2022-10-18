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看緊你的荷包，TAG Heuer與馬力歐合作推出的ormula 1×Mario Kart Limited Editions聯名錶款要來找你的錢

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-10-18 00:25:21

TAG Heuer繼推出和馬力歐合作推出的智慧手錶後，近期又再度合作推出Formula 1 ×Mario Kart Limited Chronograph與Formula 1×Mario Kart Limited Tourbillon Chronograph聯名錶款。

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不管你懂不懂錶，但你一定聽過馬力歐這款陪伴我們長大的遊戲，由於馬力歐相當知名因此也推出過不少聯名商品，其中手錶方面之前TAG Heuer就和馬力歐合作推出的智慧手錶，近期又再度合作推出Formula 1×Mario Kart Limited Chronograph與Formula 1×Mario Kart Limited Tourbillon Chronograph聯名錶款。

首先Formula 1×Mario Kart Limited Chronograph為計時錶，錶面直徑44mm，計時器處指針則改採馬力歐賽車，日期部分更由無敵星星取代，Formula 1×Mario Kart Limited Chronograph預計於10/20發售，限量3,000只，建議售價為4,300美元。

TAG Heuer和馬力歐合作推出Formula 1×Mario Kart Limited Chronograph。
TAG Heuer和馬力歐合作推出Formula 1×Mario Kart Limited Chronograph。
Formula 1×Mario Kart Limited Tourbillon Chronograph搭載陀飛輪及Calibre Heuer 02T機芯，錶面直徑45mm，計時附上馬力賽車、庫巴龜殼與飛彈圖示，錶冠更印上M字樣。Formula 1×Mario Kart Limited Tourbillon Chronograph僅限量250只，建議售價25,600美元。

另一款為Formula 1×Mario Kart Limited Tourbillon Chronograph。
另一款為Formula 1×Mario Kart Limited Tourbillon Chronograph。
計時附上馬力賽車、庫巴龜殼圖示。
計時附上馬力賽車、庫巴龜殼圖示。
錶冠印有M字樣。
錶冠印有M字樣。
背蓋也印有Mario Kart字樣。
背蓋也印有Mario Kart字樣。
Formula 1×Mario Kart Limited Chronograph限量3,000只，建議售價為4,300美元，Formula 1×Mario Kart Limited Tourbillon Chronograph限量250只，建議售價25,600美元。
Formula 1×Mario Kart Limited Chronograph限量3,000只，建議售價為4,300美元，Formula 1×Mario Kart Limited Tourbillon Chronograph限量250只，建議售價25,600美元。

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